宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。
煙囪效應至火速急促蔓延
於1996年11月20日發生的嘉利大廈五級大火，是香港傷亡最慘重的火災之一。當日下午，大廈正進行升降機更換工程，在11樓電梯槽燒焊工程中產生的火花，點燃2樓電梯槽及電梯大堂內的木板雜物及建築材料，火勢其後沿升降機槽內部用於工程的竹棚迅速向上竄燒。由於升降機槽在工程期間的電梯門被打開，其結構形成一條貫穿中高層的巨大煙囪，形成煙囪效應。濃煙及高溫在極短時間內透過電梯槽和樓梯間蔓延至十樓以上，加上部份樓層防煙門沒有關上，故濃煙快速蔓延至大廈走廊及各單位。
由於升降機工程曾張貼告示，指「拆卸電梯過程中，會有黑煙冒出並有異味散發，各業戶請勿驚慌」，令大廈內不少租戶未能及時察覺火警，錯失逃生良機；不少人逃生時走廊已有大量黑煙，亦有人以褲綁成繩索爬到毗鄰大廈天台逃生。當時位於嘉利大廈的周生生珠寶金行資訊部及會計部就未能成功開門逃生，多人遇難，最終大火釀成40人死亡、80人受傷。
時任港督彭定康事後委任胡國興法官為嘉利大廈調查委員會主席，調查大火原因及相關應變措施、防火標準等。報告指升降機更換工程為起火主因，而當時位於嘉利大廈1樓至3樓的中藝百貨擅自更改裝貨倉及大閘，令大火在低層蔓延；大廈當時亦未安裝自動灑水系統及封閉式防煙門，令火勢未能在初期被控制。
沉痛教訓 推消防安全改革
這場大火所帶來的教訓，直接令港府推動消防安全立法改革。當中包括消防處作全港樓宇勘察，並於1998年修訂《消防安全（商業處所）條例》，包括強制要求1987年前建成的高層商業樓宇必須強制安裝自動灑水系統等，以提高消防安全。
嘉禾大廈多間夜總會起火 缺乏防煙門
至於回歸後首宗五級火警，則為2008年8月10日發生的嘉禾大廈大火，導致4死50多人受傷。當時大廈閣樓及1樓的「新華卡啦OK夜總會」及「麗都夜總會」率先起火，由於大廈消防裝置被人擅自更改，以至缺乏灑水系統及防煙門，大量濃煙湧到全棟大廈走廊及各單位，形成煙囪效應，大量居民無法逃離單位，只能在窗邊求救。
兩消防員脫氧氣罩予市民使用 致氧氣不足
及後火警被升為五級，火災現場高溫令消防員無法進入大廈，只能經毗鄰大廈天台，搭鋁梯通往嘉禾大廈，發現消防員蕭永方及陳兆龍最終倒臥在12樓樓梯口昏迷，送院後兩人均宣告不治。有獲救住客指兩人多次脫下氧氣罩予市民使用，最終氧氣不足，加上天台門無被雜物擋住而無法逃生，最終殉職。大火中亦有一名女子在夜總會內燒死，另有一名七旬女住客皮膚嚴重燒傷，送院後不治。
