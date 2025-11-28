宏福苑五級大火︱AlipayHK、WeChat Pay HK 免手續費一鍵捐款教學

焦點

善款全數支援受災居民 電子錢包 0 手續費轉賬 發揮香港互助精神

大埔宏福苑發生的嚴重火災牽動全港市民的心。為支援受影響住戶度過難關，政府已宣佈成立大埔宏福苑援助基金，宣佈注資 3 億港元，並同步開啟專屬銀行帳戶接受大眾的捐款。與此同時，電子支付平台包括 AlipayHK 和 WeChat Pay 亦迅速響應，聯同慈善機構開通捐款通道，讓市民能以最便捷的方式送上溫暖。

香港警方同時提醒市民警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。

以下整合了各個官方認可的捐款途徑：

政府設立專項援助基金（銀行轉賬）

政府已設立專用帳戶，承諾所有籌得善款將全數用於援助受災人士。

  • 收款銀行： 中國銀行（香港） Bank of China (Hong Kong)

  • 戶口號碼： 012-875-2-190159-7

  • 開始時間： 2025 年 11 月 27 日晚上 7 時起

AlipayHK「同心・助宏褔」

AlipayHK 慈善捐款專頁，豁免交易手續費。

  • 受惠機構：香港紅十字會、香港聖公會褔利協會、保良局、博愛醫院、安靈舍、SCMP Charities Limited、香港公益金、九龍樂善堂、救世軍、東華三院、仁濟醫院、仁愛堂。

  • 捐款方法：

1. 開啟 AlipayHK App；

2. 進入「同心・助宏褔」捐款頁面；

3. 詳閱各家慈善機構對於善款的用途後，選擇適合的機構進行捐款。

WeChat Pay HK「支援大埔火災救援 捐款支持慈善」

WeChat Pay HK 慈善捐款專頁，豁免交易手續費。

  • 受惠機構：公益金、仁愛堂、香港聖公會褔利協會、仁濟醫院。

  • 捐款方法：

1. 開啟 WeChat App 並進入「WeChat Pay HK」；

2. 點擊進入「支援大埔火災救援 捐款支持慈善」頁面（或透過優惠專區進入）；

3. 詳閱各家慈善機構對於善款的用途後，選擇適合的機構進行捐款。

內地版微訊支付亦有「支援香港 賬災送暖」頁面，讓中國內地民眾都可以略盡綿力。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

