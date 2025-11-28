宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
宏福苑五級大火︱AlipayHK、WeChat Pay HK 免手續費一鍵捐款教學
善款全數支援受災居民 電子錢包 0 手續費轉賬 發揮香港互助精神
大埔宏福苑發生的嚴重火災牽動全港市民的心。為支援受影響住戶度過難關，政府已宣佈成立大埔宏福苑援助基金，宣佈注資 3 億港元，並同步開啟專屬銀行帳戶接受大眾的捐款。與此同時，電子支付平台包括 AlipayHK 和 WeChat Pay 亦迅速響應，聯同慈善機構開通捐款通道，讓市民能以最便捷的方式送上溫暖。
香港警方同時提醒市民警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。
以下整合了各個官方認可的捐款途徑：
政府設立專項援助基金（銀行轉賬）
政府已設立專用帳戶，承諾所有籌得善款將全數用於援助受災人士。
收款銀行： 中國銀行（香港） Bank of China (Hong Kong)
戶口號碼： 012-875-2-190159-7
開始時間： 2025 年 11 月 27 日晚上 7 時起
AlipayHK「同心・助宏褔」
AlipayHK 慈善捐款專頁，豁免交易手續費。
受惠機構：香港紅十字會、香港聖公會褔利協會、保良局、博愛醫院、安靈舍、SCMP Charities Limited、香港公益金、九龍樂善堂、救世軍、東華三院、仁濟醫院、仁愛堂。
捐款方法：
1. 開啟 AlipayHK App；
2. 進入「同心・助宏褔」捐款頁面；
3. 詳閱各家慈善機構對於善款的用途後，選擇適合的機構進行捐款。
WeChat Pay HK「支援大埔火災救援 捐款支持慈善」
WeChat Pay HK 慈善捐款專頁，豁免交易手續費。
受惠機構：公益金、仁愛堂、香港聖公會褔利協會、仁濟醫院。
捐款方法：
1. 開啟 WeChat App 並進入「WeChat Pay HK」；
2. 點擊進入「支援大埔火災救援 捐款支持慈善」頁面（或透過優惠專區進入）；
3. 詳閱各家慈善機構對於善款的用途後，選擇適合的機構進行捐款。
內地版微訊支付亦有「支援香港 賬災送暖」頁面，讓中國內地民眾都可以略盡綿力。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
