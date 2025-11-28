宏福苑五級大火︱Apple、小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港

Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang

香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。

小米集團創辦人雷軍在微博發文，表示香港小米基金會捐贈 1000 萬港元馳援大埔火災救援，同時祈願逝者安息、傷者早日康復，並祝願受災市民盡快渡過難關。

Apple 捐款

Apple CEO Tim Cook 透過微博帳戶表示 Apple 將會捐款支持香港的救援，同時感謝一線救援團隊。

更新：截止到 27 日晚間，以下科技公司均宣布捐款賑災。

騰訊：3,000 萬港元

小米：1,000 萬港元

字節跳動：1,000 萬港元

小鵬汽車：1,000 萬港元

比亞迪：1,000 萬港元

阿里巴巴：2,000 萬港元

螞蟻集團：2,000 萬港元

網易：1,000 萬港元

美的：1,000 萬港元

Lenovo：1,000 萬港元

小紅書：500 萬港元

順豐：2,000 萬港元

百度：1,000 萬港元

海爾：1,000 萬港元

奇瑞汽車：1,000 萬港元

微博：1,000 萬港元

OPPO：1,000 萬港元

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

