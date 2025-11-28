焦點

宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯

宏福苑五級大火︱Apple、小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港

雷軍社交平台祈願逝者安息、傷者康復 基金會稱將持續關注災情 與社會各界協助災民渡過難關。

Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang

香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。

小米集團創辦人雷軍在微博發文，表示香港小米基金會捐贈 1000 萬港元馳援大埔火災救援，同時祈願逝者安息、傷者早日康復，並祝願受災市民盡快渡過難關。

Apple 捐款

Apple CEO Tim Cook 透過微博帳戶表示 Apple 將會捐款支持香港的救援，同時感謝一線救援團隊。

更新：截止到 27 日晚間，以下科技公司均宣布捐款賑災。

  • 騰訊：3,000 萬港元

  • 小米：1,000 萬港元

  • 字節跳動：1,000 萬港元

  • 小鵬汽車：1,000 萬港元

  • 比亞迪：1,000 萬港元

  • 阿里巴巴：2,000 萬港元

  • 螞蟻集團：2,000 萬港元

  • 網易：1,000 萬港元

  • 美的：1,000 萬港元

  • Lenovo：1,000 萬港元

  • 小紅書：500 萬港元

  • 順豐：2,000 萬港元

  • 百度：1,000 萬港元

  • 海爾：1,000 萬港元

  • 奇瑞汽車：1,000 萬港元

  • 微博：1,000 萬港元

  • OPPO：1,000 萬港元

【情緒支援熱線】

  • 紅十字會心理支援熱線：5164 5040

  • Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

  • 社會福利署熱線：2343 2255

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

  • 撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

  • 生命熱線：2382 0000

  • 明愛向晴熱線：18288

  • 醫院管理局精神健康專線：2466 7350

  • 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo

微博（雷軍）

