宏福苑五級大火｜193@Error Frankie@MIRROR現場送物資 江若琳代夫食肆發文為災民安排食物

大埔宏福苑發生嘅五級大火死傷慘重，唔少居民無家可歸，市民隨即籌集物資協助災民。唔少娛圈中人都發揮力量加入救災。江若琳老公蕭唯展（Oscar蕭潤邦）開設嘅生煎包店大埔分店通宵營業，為受火災影響的居民免費提供食物與飲品，江若琳喺社交平台發文代為通知。

而Error成員193（郭嘉駿）就喺社交平台詢問有冇網友要運物資，佢間車尾箱夠大；之後193再出post表示各個站已經有足夠物資。清晨時份193再發文寫道「覺得自己搬咗一晚嘢之後大隻咗，見到凌晨仲咁多人咁團結幫手有啲感動，仲要喺冇約定嘅情況下，撞到我一位好叻嘅隊友喺物資中轉站幫緊手」。網民估計193「好叻嘅隊友」應該係同屬Error嘅大埔街坊吳保錡。

另一男團MIRROR嘅Frankie（陳瑞輝）都有去到大埔捐贈物資，並且話現場有大量市民幫手，甚至有學生喺宿舍拎物資出去，令佢感到「一方有難八方支援」。

