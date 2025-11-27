宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。有網民指陳嘉欣喺晚間新聞尾聲時，疑似因災情而情緒波動令聲音顫抖，導演可能察覺到狀況於是去廣告。事後有傳言指陳嘉欣喺大埔宏福苑長大，面對家園毀於一旦難免感到難過，後來就有人澄清陳嘉欣於沙田長大先真。
呢場火災災情罕見，陳嘉欣嘅冷靜表現令佢贏得唔少觀眾讚賞，甚至以近期劇集《新聞女王2》女主角佘詩曼相提並論，稱陳嘉欣係「現實版Man姐」。
陳嘉欣現時為TVB新聞部港聞組助理採訪主任，2006年於港大商學院畢業後曾經做過娛記，其後加入報館港聞版，至2011年加入TVB，並於2年後開始成為TVB主播。陳嘉欣於2022年與曾經喺TVB新聞部工作嘅劉晉安結婚，現時劉晉安轉職成為執業大律師。
