宏福苑五級大火｜消防員親歷火場搜救 組義工隊工餘助居民過渡屋展新生活(高詩敏報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑大火發生後，有不少義工團體組織活動，幫助居民在臨時居所展開生活，有一班曾經親身進入火場的消防員亦在工餘時間出一分力。

二十多個休班消防員這一日早上來到啟德一個過渡性房屋。

先拆包裝，整理好再等居民領取，之後將電視搬入單位，仔細裝好，調整頻道。這幾位消防員入過宏福苑火場，他們親歷其景，所以更想出一分力。

消防隊長陳啟濤：「我們當時去到是漆黑一片的，電器都不覺得是完整的，可能是一邊焦黑了或是熔了一部份，床亦是只剩床架，不可以說像一個家，我見到都很心悒。落了更，理論上是很累，但回家了都睡不著，為甚麼這麼希望幫他們，就是這個原因。」

消防員高梓駿：「其實火場中我們已經很盡力，真的用光120%力，但是我覺得都不夠，所以放工的時間若許可或是可以報名，都盡量想幫助他們。」

義工隊的周隊長稱，他們自大火之後，便著手組織活動。

義工隊隊長周展材：「多位同事辛苦了大家，今日那麼忙，尤其是有同事剛昨晚下班便過來。雖然場火救熄了，但現在支援才剛開始，大家留意群組吧。」

大火後，他們已組織十多次活動，幫助約500個單位，多數是組裝傢俬、鋪地板、搬電器等。

周展材：「我(當時)都負責兩座大廈的搜救，亦有親身救過一些傷者下來。發生火災第一日之後，同事已經主動聯絡我，問可否幫到手，我們都主動聯絡一些機構，看可否有一些支援我們可幫手。看到同事都很想出一分力，希望支援到災民。」

周隊長又指，現時消防義工隊有約2000成員，積極參與活動的亦有約1000人，若任何機構有需要，都可以與他們聯絡。

#要聞