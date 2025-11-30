大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 人龍不絕至大埔海濱公園 有外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，造成至少 128 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。今午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。
