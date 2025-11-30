宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。周日下午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。

市民圍花海哀悼

晚上獻花人龍持續，至 7 時許人流雖然開始減少，但仍有千人排隊，有義工在人龍旁邊派水。入夜後，悼念氣氛更寧靜和沉重。由於鮮花數量太多，有義工不定時清理花海，將部分鮮花移至公園另一位置。大批市民獻花後未有馬上離開，反而默默地圍著花海，遙望宏福苑哀悼，亦以心意卡表達心聲。

有義工在廣福公園內繼續派發咭紙，讓市民寫上心聲。在花海當中有不少市民寫的字句，包括「安息」、「天祐大埔」，亦表達對火災的憤慨，如「要檢討嘅唔係個竹棚，而係個制度」。有市民以大字要求大眾關注「宏福苑火災關注組」聯署發起人關靖豐（Miles）。場內有多個花牌，其中一個只寫上「痛」字，署名為「香港人」；亦有一個獻予殉職消防員何偉豪。

公園內各個涼亭亦化身「留言版」，有人寫上「沉冤待雪」、「天有眼，香港人報仇」、「人心不死」、「公道自在人心，竹棚無罪」等字句。另外，有市民以電影《破地獄》主題曲《普渡眾生》歌詞，表達對逝者的思念。

