宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。周日下午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。
市民圍花海哀悼
晚上獻花人龍持續，至 7 時許人流雖然開始減少，但仍有千人排隊，有義工在人龍旁邊派水。入夜後，悼念氣氛更寧靜和沉重。由於鮮花數量太多，有義工不定時清理花海，將部分鮮花移至公園另一位置。大批市民獻花後未有馬上離開，反而默默地圍著花海，遙望宏福苑哀悼，亦以心意卡表達心聲。
有義工在廣福公園內繼續派發咭紙，讓市民寫上心聲。在花海當中有不少市民寫的字句，包括「安息」、「天祐大埔」，亦表達對火災的憤慨，如「要檢討嘅唔係個竹棚，而係個制度」。有市民以大字要求大眾關注「宏福苑火災關注組」聯署發起人關靖豐（Miles）。場內有多個花牌，其中一個只寫上「痛」字，署名為「香港人」；亦有一個獻予殉職消防員何偉豪。
公園內各個涼亭亦化身「留言版」，有人寫上「沉冤待雪」、「天有眼，香港人報仇」、「人心不死」、「公道自在人心，竹棚無罪」等字句。另外，有市民以電影《破地獄》主題曲《普渡眾生》歌詞，表達對逝者的思念。
宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，至少 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（30 日）表示，政府將確保大埔宏福苑的受災居民獲得免費住屋，直至他們完成重建家園為止。她又提到，五萬元生活津貼是臨時性質，會根據每位災民的實際需要再行派發，並強調審計署會監察，確保資金使用得當。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜排隊獻花悼念人龍延綿兩公里 廣福邨婆婆痛失3好友：我好難過
大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。 居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消am730 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，造成至少 128 死 79 傷，周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑居民斥政府資訊混亂 1萬元應急錢仍未到手
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災過後，大部分受影響居民已入住政府安排的住宿。有宏福苑居民表示，大火發生後，每日都要回到現場處理不同的登記手續，但政府提供的資訊混亂，平常要靠街坊群組獲取各種資訊，至今未知如何申請政府提供的5萬港元生活津貼，而1萬港元的應急錢亦on.cc 東網 ・ 10 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組入火場搜索遇難者 家屬透過相片辨認親人遺體(湯偉圓報道)
【Now新聞台】宏福苑大火災造成至少128人死亡、79人受傷，另外有200人情況未明，火災發生後第四日，災難遇害者辨認組進入屋苑搜索遇難者，大批市民自發獻花悼念，希望死者安息。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。家屬陸續進入社區會堂，透過相片辨認親人的遺體。艱難的時刻，互相扶持繼續走下去。會堂對出的公園放上一束束鮮花，悼念火災的死難者。有市民摺上紙鶴，希望死者早日安息，亦有市民放下心意卡，為家屬打氣。獻花的人潮不斷，有市民悼念時難掩傷感，低頭落淚。獻花市民：「希望大家都要保重身體，因為離開了的人都不希望見到他們這麼痛苦，大家都要振作起來，這條路始終要走下去。」獻花市民：「見到這麼淒涼，所以過來，做一下善心，看看能否幫上忙。」社署派出社工以及臨床心理學家，為家屬提供情緒支援，協助他們渡過難關。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜陳茂波：釐清火災原因同樣關鍵
大埔宏福苑大火，財政司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，社會以不同方式表達對罹難者的深切悼念，「這份哀慟傷痛，貫穿整座城市。」。他提及自己前天到了大埔探望受影響的居民，了解他們的需要和未來生活的安排，稱特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。 陳茂波提到，在日前特別召開金融監am730 ・ 2 小時前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒...Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 6 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。am730 ・ 1 天前
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 11 小時前
宏福苑五級火災｜災難辨認組搜索多18具遺體增至146死 40多人仍失聯(江瓔庭報道)
【Now新聞台】宏福苑五級火災救熄後，災難遇害者辨認組繼續搜索，發現多18具遺體，死亡人數增至146人，及79人傷，仍然有40多人失聯。災難遇害者辨認組展開第二日的搜索行動，宏福苑對出的籃球場設置了多個寫上「廣東應急」的帳篷，成員互相幫助，穿上保護衣等裝備，逐一進入災情較嚴重的宏泰閣，而第二批成員隨後陸續抵達宏盛閣，消防則在災場架起水喉，繼續射水降溫。早上大約10時45分，首具遺體以屍袋包裹由四至五人的小隊運送離開，之後不斷有發現。而中午過後，繼續有多具遺體被抬出，又上到各樓層蒐證。警方指第二日搜索的包括宏盛閣、宏建閣以及宏泰閣三幢樓宇，分別在天台、走廊及單位房間內發現多18具遺體。警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢︰「DVIU(災難遇害者辨認組)同事是在上址找到30具遺體，包括有12具剛才所說消防同事較早已經發現，而另外DVIU同事都在其他單位找到18具遺體。我們有100個案界定為無法追查，原因包括，第一，有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，是報案人沒有失去聯絡的親友確實地址，雙方多年沒有聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料，給我們now.com 新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。am730 ・ 1 天前
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。 隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。 愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。 另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。 多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下： 再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332 阿香港動物報 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 146 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 40 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火災｜累計146人死 警方不排除數字再上升
【Now新聞台】宏福苑五級火，累計146人死亡，警方表示不排除數字會再上升，而早前公布約150名失聯人士，當中100個個案無法追查。 警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢︰「今日DVIU(災難遇害者辨認組)同事是在上址找到30具遺體，包括有12具剛才所說消防同事較早已經發現，而另外DVIU同事都在其他單位找到18具遺體。我們有100個案介定為無法追查，原因包括，第一，有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，是報案人沒有失去聯絡的親友確實地址，雙方多年沒有聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料給我們作出跟進。餘下是有約40多名失聯人士，會盡力找出來。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前