宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火增至 128 死｜政府發放災戶 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金｜多名藝人取消出席東京 Comic Con｜11 月 28 日・Yahoo 晚報
晚安。11 月 28 日 星期五，明日本地天氣預測大致天晴及乾燥，早上市區最低氣溫約 18 度，新界再低幾度，日間最高氣溫約 23 度，晚上會漸轉多雲。外出請注意保濕，早晚添衣。
【今日重點新聞】
宏福苑五級火｜增至 128 死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延
【Yahoo新聞】大埔宏福苑五級火災，焚燒兩日後在今日（ 28 日）早上撲滅。警方和消防處下午交代最新進展，確認事件死亡人數已增至 128 人，另有至少 79 人受傷。保安局局長鄧炳強表示，死亡人數包括 108 名現場移送遺體、16 具仍在大廈中的燒焦遺體，以及 4 名送院後不治人士（包括一名殉職消防員）。求助個案中仍有 200 多人情況未明，相信當中包括 89 具未能辨認身份的遺體。當局預計，受影響單位需時 3 至 4 星期完成檢查結構及蒐證工作。
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動
【Yahoo新聞】五級火災造成嚴重死傷，消防處處長楊恩健今日下午表示，昨日派出防火組專責隊伍檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警警鐘時，發現不能有效操作，警鐘出現「無熄但無聲響」的問題。消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。早前曾任職宏福苑保安經理的黃先生在電台節目中提到，他今年 5 月入職後不久，已留意到大維修期間消防警報系統不時被關掉等問題，他向上級反映但未獲積極回應，兩星期後便辭職。
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場
【Yahoo新聞】宏福苑火災發生後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民。不過，網上今日流傳消息指，有「關愛隊」要求接手市民物資站，甚至揚言報警投訴義工涉非法集結。《明報》亦報道，有義工稱在東昌街體育館的臨時庇護中心，有「關愛隊」稱要接管體育館並要求義工團離場。民政及青年事務局局長麥美娟傍晚會見記者時，並無直接回應傳聞是否屬實，僅表示「關愛隊」隊員也是義工，在火警發生後已動員整個大埔區及其他區的「關愛隊」協助開設庇護中心，希望各方不分立場協助災民。
宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記
【Yahoo新聞】政府日前宣布投入 3 億元成立「宏福苑援助基金」，民政及青年事務局局長麥美娟今日（ 28 日）公布，基金已獲社會各界捐款 5 億元，累計金額達 8 億元。麥美娟宣布，政府將於下周起向災戶提供 5 萬元生活津貼，向死者家屬發放 20 萬元慰問金。她呼籲災民盡快透過「一戶一社工」登記申請。勞工及福利局局長孫玉菡補充，「一戶一社工」已為 930 戶登記，鼓勵受影響居民親身或致電 24 小時熱線 182183 留下聯絡方法。此外，政府日前宣布的 1 萬元應急錢，截至今日下午 4 時已為超過 1200 戶登記，將於今明兩日陸續發放。
【今日重點財經新聞】
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
【AASTOCKS】對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，以幫助受火災影響的大埔居民。李嘉誠基金會回應表示，根據基金會註冊，李嘉誠家族是唯一的資金來源，因此不能接受第三方的捐款。基金會對各界的厚愛、信任及支持表示感謝。
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額 20 億足夠大廈重建
【易發睇樓團】中國太平發聲明確認，旗下的中國太平保險（香港）承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險、業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。集團表示已啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務。有網傳開會紀錄顯示，宏福苑維修工程財產全險賠款總上限為 20 億元。有保險業內人士向傳媒表示，經專業人士評估的保險金額，萬一樓宇結構出現問題，20 億元應足夠支付大廈重建的建築費。
【今日重點娛樂新聞】
宏福苑五級火｜古天樂、張文傑、胡子彤取消參與東京 Comic Con 活動
【Yahoo娛樂圈】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，香港多位藝人亦取消或延期各項活動，以表致哀。原定於 12 月 5 日及 6 日出席東京 Comic Con 的藝人古天樂、張文傑、胡子彤，今日獲大會公布將取消參與活動。大會聲明提到取消原因是「鑑於 2025 年 11 月 26 日（星期三）香港發生毀滅性火災，我們不得不取消原定的日本之行，原因是行程安排衝突以及需要集中精力參與當地的救援和救災工作。」不少粉絲對此表示支持和理解。
《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款 2000 萬援助災民
【Yahoo娛樂圈】一連兩晚在啟德舉行的《MAMA 2025》頒獎典禮如常進行，但將以「支持香港」為主調低調舉行。MAMA 官方及主辦 CJ E&M 今日宣布，將會捐出 2000 萬港元支援大埔災民，捐予特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。聲明中表示對火災感到傷痛，向所有受影響市民及失去親人的家庭致以最深切慰問，並希望是次捐款能為應急救災和災後重建提供支持。
宏福苑五級火︳甄妮捐 10 萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
【Yahoo娛樂圈】近年於台灣生活的歌后甄妮亦有留意大埔宏福苑火災事件，除了在社交媒體上連環留言表達對事件的不滿和悲痛，例如「殘忍 悲情城市 活的毫無安全感」、「百姓要的不多 只想安居樂業而已」，她同時貼出捐款 10 萬元的屏幕截圖。有歌迷留言感謝其慷慨，甄妮回應「綿薄之力！拋磚引玉！我永遠愛 HK」，表達對香港的關愛。
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 4 小時前
港鐵向宏福苑受影響居民每人派發2,000元增值額八達通
港鐵(0066.HK)宣布捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2,000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，紓解燃眉之急。AASTOCKS ・ 6 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜古天樂、張文傑、胡子彤取消參與東京Comic Con活動
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。古天樂、張文傑、胡子彤原定於12月5日出席東京Comic Con，今日大會公布3位藝人會取消參與活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警，截至周四（27 日）凌晨零時，已確認火警導致 13 人死亡，包括一名消防員殉職。翻查過往的嚴重火警，相對於燒傷引致死亡，更多死難者的死因是吸入濃煙所致。Yahoo 健康 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。AASTOCKS ・ 10 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 1 天前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 23 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 14 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火災 各界施援手 善款數億元
大火無情、人間有愛，大埔宏福苑五級火災震動全球，多間企業及組織踴躍捐款，粗略統計善款已達數億元，為受火災影響居民提供援助。信報財經新聞 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 1 天前