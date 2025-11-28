宏福苑五級火增至 128 死｜政府發放災戶 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金｜多名藝人取消出席東京 Comic Con｜11 月 28 日・Yahoo 晚報

晚安。11 月 28 日 星期五，明日本地天氣預測大致天晴及乾燥，早上市區最低氣溫約 18 度，新界再低幾度，日間最高氣溫約 23 度，晚上會漸轉多雲。外出請注意保濕，早晚添衣。

【今日重點新聞】

【Yahoo新聞】大埔宏福苑五級火災，焚燒兩日後在今日（ 28 日）早上撲滅。警方和消防處下午交代最新進展，確認事件死亡人數已增至 128 人，另有至少 79 人受傷。保安局局長鄧炳強表示，死亡人數包括 108 名現場移送遺體、16 具仍在大廈中的燒焦遺體，以及 4 名送院後不治人士（包括一名殉職消防員）。求助個案中仍有 200 多人情況未明，相信當中包括 89 具未能辨認身份的遺體。當局預計，受影響單位需時 3 至 4 星期完成檢查結構及蒐證工作。

【Yahoo新聞】五級火災造成嚴重死傷，消防處處長楊恩健今日下午表示，昨日派出防火組專責隊伍檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警警鐘時，發現不能有效操作，警鐘出現「無熄但無聲響」的問題。消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。早前曾任職宏福苑保安經理的黃先生在電台節目中提到，他今年 5 月入職後不久，已留意到大維修期間消防警報系統不時被關掉等問題，他向上級反映但未獲積極回應，兩星期後便辭職。

【Yahoo新聞】宏福苑火災發生後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民。不過，網上今日流傳消息指，有「關愛隊」要求接手市民物資站，甚至揚言報警投訴義工涉非法集結。《明報》亦報道，有義工稱在東昌街體育館的臨時庇護中心，有「關愛隊」稱要接管體育館並要求義工團離場。民政及青年事務局局長麥美娟傍晚會見記者時，並無直接回應傳聞是否屬實，僅表示「關愛隊」隊員也是義工，在火警發生後已動員整個大埔區及其他區的「關愛隊」協助開設庇護中心，希望各方不分立場協助災民。

【Yahoo新聞】政府日前宣布投入 3 億元成立「宏福苑援助基金」，民政及青年事務局局長麥美娟今日（ 28 日）公布，基金已獲社會各界捐款 5 億元，累計金額達 8 億元。麥美娟宣布，政府將於下周起向災戶提供 5 萬元生活津貼，向死者家屬發放 20 萬元慰問金。她呼籲災民盡快透過「一戶一社工」登記申請。勞工及福利局局長孫玉菡補充，「一戶一社工」已為 930 戶登記，鼓勵受影響居民親身或致電 24 小時熱線 182183 留下聯絡方法。此外，政府日前宣布的 1 萬元應急錢，截至今日下午 4 時已為超過 1200 戶登記，將於今明兩日陸續發放。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，以幫助受火災影響的大埔居民。李嘉誠基金會回應表示，根據基金會註冊，李嘉誠家族是唯一的資金來源，因此不能接受第三方的捐款。基金會對各界的厚愛、信任及支持表示感謝。

【易發睇樓團】中國太平發聲明確認，旗下的中國太平保險（香港）承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險、業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。集團表示已啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務。有網傳開會紀錄顯示，宏福苑維修工程財產全險賠款總上限為 20 億元。有保險業內人士向傳媒表示，經專業人士評估的保險金額，萬一樓宇結構出現問題，20 億元應足夠支付大廈重建的建築費。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo娛樂圈】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，香港多位藝人亦取消或延期各項活動，以表致哀。原定於 12 月 5 日及 6 日出席東京 Comic Con 的藝人古天樂、張文傑、胡子彤，今日獲大會公布將取消參與活動。大會聲明提到取消原因是「鑑於 2025 年 11 月 26 日（星期三）香港發生毀滅性火災，我們不得不取消原定的日本之行，原因是行程安排衝突以及需要集中精力參與當地的救援和救災工作。」不少粉絲對此表示支持和理解。

【Yahoo娛樂圈】一連兩晚在啟德舉行的《MAMA 2025》頒獎典禮如常進行，但將以「支持香港」為主調低調舉行。MAMA 官方及主辦 CJ E&M 今日宣布，將會捐出 2000 萬港元支援大埔災民，捐予特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。聲明中表示對火災感到傷痛，向所有受影響市民及失去親人的家庭致以最深切慰問，並希望是次捐款能為應急救災和災後重建提供支持。

【Yahoo娛樂圈】近年於台灣生活的歌后甄妮亦有留意大埔宏福苑火災事件，除了在社交媒體上連環留言表達對事件的不滿和悲痛，例如「殘忍 悲情城市 活的毫無安全感」、「百姓要的不多 只想安居樂業而已」，她同時貼出捐款 10 萬元的屏幕截圖。有歌迷留言感謝其慷慨，甄妮回應「綿薄之力！拋磚引玉！我永遠愛 HK」，表達對香港的關愛。