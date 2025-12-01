兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
宏福苑五級火增至 151 死 疑犯涉混入不合格棚網魚目混珠｜再有大行上調美股預測至 8000 點｜衛蘭與妹妹低調赴災場悼念︱12 月 1 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 1 日，星期一。根據天文台預測，明日香港會漸轉多雲，早晚有一兩陣雨，最低氣溫約 21 度。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約 24 度，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望星期三轉吹偏北風，隨後兩三日早上稍涼，天色逐漸好轉，週末至下週初將是天晴乾燥的好天氣。
【今日重點新聞】
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火
【Yahoo新聞】大埔宏福苑五級火災造成 151 人死亡，當局至今拘捕 14 人。廉政專員胡英明今日（1 日）透露，有涉案人士利用颱風破壞棚網後「魚目混珠」，先後購入不符及符合阻燃標準的棚網。其中，不合格的棚網（每卷售 54 元）共 2,300 卷，約 75000 平方米，用於 8 幢大樓。在中環華懋大廈火警後，涉案人士再以每卷 100 元購入一批合規棚網，共 3700 平方米，並將其鋪設在難以採樣的「棚腳」，成功取得測試合格報告，而不合格棚網則鋪設在大廈背面。胡英明直斥涉案人士是處心積慮犯案，「非常古惑、非常可恥」。保安局局長鄧炳強亦澄清，確信今次棚網及發泡膠未達阻燃標準，是導致大火迅速蔓延的原因之一。當局在火警後採集的 20 個樣本中，有 7 個不符阻燃標準，且大多位於「好難拎到的地方」。
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節
【Yahoo新聞】上周三宏福苑大火，明天（12 月 1 日）將是罹難者的「頭七」。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦公眾悼念及超渡法事。悼念活動已於昨天（11 月 30 日）開始，持續至明天周二。明天下午 2 時將安排佛教《地藏經》誦經法事及道教超渡法事。專頁特別提到，因應是次火災情況，安排的道教儀式將不設「破地獄」的噴火環節。市民可到場鞠躬、默哀、獻花或點亮小明燈，也可透過網絡文字發表祈願，現場將以彈幕形式投射。
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相
【Yahoo新聞】宏福苑大維修工程風波持續受關注。曾於上屆法團擔任事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日（12 月 1 日）發表「嚴正聲明」，指她決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署調查現屆法團有否貪污。她形容大火是「人禍」，是有人漠視安全累積的惡果，強調自己「必會追究到底，絕不姑息」。宏福苑現屆業主立案法團管理委員會隨後發聲明，表示全體委員高度重視事件，鄭重聲明全力配合警方及廉署的任何調查工作，並支持依法追查真相，絕不迴避應有責任。
【今日重點財經新聞】
新牛市序幕？ 再有大行上調美股預測至 8000 點
【Yahoo財經】華爾街多家大行紛紛發表對 2026 年美股的樂觀預測，將標普 500 指數（^GSPC）目標價上調。其中，德意志銀行首次將目標價調升至 8,000 點，預期回報率達雙位數中段，主要受惠於資金流入、股票回購及盈利持續強勁，標普 500 公司第三季盈利增長達 13.4%。摩根大通、匯豐銀行及富國銀行也相繼上調目標至 7,500 點至 7,800 點不等，摩通更指出若聯儲局持續減息，標指有望突破 8,000 點。策略師多認為人工智能（AI）熱潮是盈利增長的主要動力，但富國銀行警告 AI 熱潮可能形成泡沫，並指出市場與經濟分化加劇，低收入群體壓力依然存在。
傳統投資劇本已失效？策略師：今年可能沒有聖誕行情
【鉅亨網】華爾街傳統上將感恩節後到 12 月的市場上漲視為「聖誕行情」，但策略師警告，今年的市場表現可能與季節性規律脫節。RBC 資本市場衍生性商品策略主管 Amy Wu Silverman 指出，今年沒有一個月的市場行為符合季節性預期，因為 AI 引入了截然不同的混亂和不確定性，正在實時改變遊戲規則。她預計 12 月波動性可能成為主要市場特徵，投資人正在買入下行保護。不過，市場對聯儲局在 12 月會議前降息的預期已戲劇性翻倍，從上周約 30% 提升至目前的 83%，這可能成為一個有意義的催化劑。長期而言，策略師仍看好股市走高，主要由強勁的企業業績和穩健的 AI 基本面所支撐。
日網瘋傳拋售 7 兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
【鉅亨網】日本網路近日瘋傳一則「拋售 7 兆日元中國國債」以打擊中國經濟的傳言。該話題迅速衝上雅虎熱搜，但專家指出傳言漏洞百出。從數據來看，日本財務省 6 月數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，約 1.66 兆日元，遠低於傳言的 7 兆日元。專家分析，即便日本賣光所持中國國債，對中國經濟影響也微乎其微，因中國債市規模龐大。更重要的是，中國公債收益穩定、風險低（十年期國債殖利率約 3%，遠高於日本國債），若拋售，日本難以找到如此穩定的收益來源，並可能被市場誤以為外匯儲備出現問題，加速日元貶值。專家認為，傳言大行其道，反映了日本國內面對中日博弈時的焦慮情緒。
【今日重點娛樂新聞】
宏福苑五級火｜衛蘭與妹妹低調現身哀悼 默站獻花留言
【Yahoo娛樂圈】大埔宏福苑五級火造成多人死傷，各界紛紛伸出援手。除了市民連日到場默哀悼念外，歌手衛蘭（Janice）與妹妹衛詩（Jill）今日（1 日）亦被拍到低調現身廣福休憩處涼亭，為死難者默哀及獻花。照片所見，有宗教信仰的衛蘭身穿印有「Jesus」字樣的 T-Shirt，在涼亭留言及獻花後默站一會後離開。
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
【Yahoo娛樂圈】陳百祥（叻哥）近年與王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽。近日有網民拍到他在內地賽事中，與對手爭波時一腳伸向對手「重要部位」，導致對方痛苦倒地。雖然叻哥隨後拍肩示好，但在另一片段中，他又與球證及對手球隊職員發生爭拗。有內地網民指，球賽疑因叻哥的事件而要提早完場。
郭晉安被發現消失於 TVB 官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
【Yahoo娛樂圈】繼羅蘭後，曾出演多套經典劇集、三度奪得視帝的郭晉安，近日也被網民發現其資料已從 TVB 官網藝員名單中消失。郭晉安昨日（11 月 30 日）出席活動時，坦承自己確實已低調離巢 TVB，並表示做藝人多年，最開心是可以自己選擇未來的路。未來他將會考慮劇集演出，同時主力打理與胞姊合作經營的保健品公司生意。對於結束合約的原因，他則回應：「唔講啦。」郭晉安去年 5 月與歐倩怡宣布結束 18 年婚姻。
