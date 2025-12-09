宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火增至 160 死 有遺體驗出兩人 DNA｜派拉蒙阻 Netflix 收購華納兄弟｜KOL雪兒遭狠批「影衰香港人」｜12 月 9 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 9 日 星期二。預計明日初時會有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗，氣溫介乎 20 至 23 度，大家出門記得帶備雨具，並留意氣溫變化。
【今日重點新聞】
宏福苑五級火｜增至 160 死 有遺體驗出兩人 DNA 屬婆婆及家傭 將移除及搜查棚架棚網
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的五級火災，最新死亡人數增至 160 人。警方今（9 日）表示，法醫在其中一具早前發現的遺體中，確認有屬於兩人的 DNA，分別屬於一名婆婆及其家傭，令死亡人數有所調整。另外，警方亦在清理因火災跌落的棚架堆時，再發現多一件懷疑人類骨頭，需進一步化驗確認。目前，120 名死者的身分已透過 DNA 鑑證確認，仍有 40 人未能確認身分。
在失聯人士方面，截至今日下午四時，早前公布的 31 名失聯人士中，有 24 宗個案的情況已得到確認，包括 12 人情況安全，以及 4 人已離世、8 人被確認為早前發現的死者。扣減已確認的 24 宗個案，加上最新一具遺體發現兩人 DNA，現時警方失蹤人士聯絡組仍有 6 人失聯
立法會現任、候任議員見傳媒 老將新丁握手交談 梁君彥冀新舊議員多溝通
【Yahoo 新聞】第八屆及完善選舉制度後第二次立法會選舉於 12 月 7 日結束，選出 90 位新一屆立法會議員，任期由 2026 年 1 月 1 日開始。一眾現任及候任議員今（9 日）在立法會大樓地下見傳媒，是立法會首次作出類似安排。新一屆立法會有 50 位連任議員及 40 位「新丁」，眾人拍攝大合照，多名新舊議員在場握手交談。
即將卸任主席的梁君彥感謝現屆議員過去 4 年的努力，展望新一屆議員為香港注入更多活力，與政府一同推動改革，做好大埔火災善後工作，並鼓勵新舊議員多溝通。同將離任的新民黨葉劉淑儀表示，很高興成功交棒予黨友陳家珮，作為退役資深議員，會盡力協助所有新議員。連任成功的民建聯主席陳克勤，則期望新一屆立法會與政府配合，處理好大埔火災災民的安置，及阻止悲劇重演。
公安部懸紅通緝百名電騙金主骨幹 斥境外勢力包庇 緬北果敢「四大家族」近覆滅
【Yahoo 新聞】中國公安部今（9 日）發布通緝令，公開懸賞 20 萬元人民幣，通緝 100 名電訊網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹成員，當中包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團逃犯。
公安機關指，經調查，上述嫌疑人近年在境外勢力包庇下，組織及招募人手，長期針對中國公民實施巨額電訊網絡詐騙活動，形容性質極為惡劣。在公安部部署打擊緬北涉中國犯罪行動後，這些嫌疑人仍然繼續大規模組織及實施違法犯罪活動。因此，中國多地公安機關決定對他們公開懸賞通緝。近年清剿電騙行動已押解 6,600 人回國。公安機關敦促相關犯罪嫌疑人主動投案自首，並呼籲社會各界積極舉報。
【今日重點財經新聞】
美國股市｜提出惡意收購 阻 Netflix 收購華納兄弟 特朗普女婿公司有參與
【BossMind】串流媒體平台 Netflix 上星期宣布將以 720 億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的影視製作部門及串流業務，引起壟斷關注。其競爭對手派拉蒙天舞（Paramount Skydance）隨後宣布將會以每股 30 美元進行敵意收購，總作價達 1,084 億美元。
派拉蒙提出的每股 30 美元收購方案，較 Netflix 提出的每股 27.75 美元現金加股票方案為高。同時，派拉蒙願意收購華納兄弟全部業務，包括傳統電視網絡，而 Netflix 僅對其荷里活的制片廠及串流媒體業務感興趣。派拉蒙今次以未通知目標公司董事會的「敵意收購」（hostile takeover）方式，直接向股東提出收購要約。外電引述監管部門資料顯示，美國總統特朗普女婿庫什納的公司為派拉蒙收購案的金主之一，但特朗普早前表示未有與庫什納討論今次的收購案。
錦繡花園「五億天價」水管大維修急煞停 逾 3,000 小業主獲退款 管理公司：未來適當時候重新檢討整體方向
【易發睇樓團】元朗錦繡花園早前爆出「5 億元換水管」風波。物業管理公司近日叫停相關大維修集資計劃，並通知全體業主，會向已繳付首期款項的住戶辦理退款，涉及逾 3,000 名業主。錦繡花園受食水流失問題困擾至少 35 年，至 2021 年，管理公司提出以約 5 億元全面更換公用供水系統的方案，初步估算每戶需分擔約 9 萬至 13 萬元不等。
有業主批評管理處未有公開招標文件、評分準則及具體技術方案等關鍵資料，有人質疑工程估算由最初約 1 億元躍升至接近 5 億元，管理處卻以「機密資料」為由拒絕披露細節。
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
【易發睇樓團】大埔宏福苑五級火災發生至今僅兩星期，區內傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。
據大埔區內多名地產代理透露，近日有一名男子多次到各間代理行，聲稱專門物色宏福苑已補地價的放盤，有意以 600 萬元購入 5 個單位。該男子開出「一口價」，以實用面積每平方呎 3,000 元作價收購，若屬 1 樓或 2 樓低層，或樓契正本已遺失，則以八折計算，即每平方呎 2,400 元。
【今日重點娛樂新聞】
女神 KOL 雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
【Yahoo 娛樂圈】大胃王網紅雪兒（Suet_e）近日分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭並打卡拍下照片。然而，有網民於 Threads 上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引來網民狠批「影衰香港人」。該網民隨後再上載另一段片，稱當時與雪兒同行的正是前微辣成員霍哥，兩人舉止親密，疑似戀情意外曝光。
網民帖文引起大量留言，直指雪兒行為自私，如「仲要打燈！嚴重影響到睇煙花既氣氛同效果囉！自私 X」。事件在 Threads 傳開後，雪兒今日亦於限時動態道歉：「對唔住 我要為自己魯莽行為而影響到人為其他人帶嚟唔好嘅觀感 好鄭重咁同大家講聲對不起 哩次係我第一次去花火大會事前冇做到足夠了解規則 特登揀咗距離人較遠嘅前排位置 以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景令到當晚參加花火大會嘅人有唔愉快嘅經歷真係非常抱歉」。
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
【Yahoo 娛樂圈】近年主力內地發展的藝人周柏豪，近日有網民發現一張「杭州黃龍中心醫院」的傳單，上面印有疑似周柏豪的照片被移花接木，成為「香港名醫」、「主任醫師」，並指該醫生「杭州巡診」、「擁有 18 年豐富巡診經驗」。
有眼利網民發現傳單上印有的電話號碼 1984－1112，正是周柏豪的出生日子！而「坐診日期」 2025 年 9 月 13 日當日，在杭州黃龍體育中心亦有一場周柏豪的粉絲見面活動。這張傳單相信是內地周柏豪 fans 的應援物。有網民指內地不少 fans 都有將偶像肖像整成名醫單張，笑言見到自己喜歡的明星，真的可以「藥到病除」。
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
【Yahoo 娛樂圈】56 歲藝人陳浩民近日與《西遊記(貳)》的老拍檔黎耀祥及麥長青（麥包）在內地小店踎街邊食麵，相信是在拍攝節目。短片流出後，即時勾起網民的西遊記回憶殺，不少人興奮留言。
不過，陳浩民的容貌卻成為網民談論焦點。從網上流傳的影片及照片可見，陳浩民染了一頭金髮，身穿全身黑衣，身型適中，但網民留意到他一臉倦意，臉頰肌肉鬆馳、蘋果肌僵硬、眼角下垂現出深深的法令紋，懷疑是停止做醫美所致，慨嘆「孫悟空老了」。但亦有人為他護航，認為添了皺紋反而更切合其年紀，「裝年輕不如自然老去」。陳浩民早於 2019 年接受傳媒訪問時，曾直認與太太蔣麗莎一起做醫美，包括改善高低眉、打肉毒桿菌針及做了膠原埋線等，並認為現今世代做醫美十分普遍，藝人需要保持容貌狀態。
