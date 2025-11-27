宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。
今日重點新聞
宏福苑五級火｜李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑周三發生的五級火災情持續，行政長官李家超於周四（ 27 日）傍晚會見記者時宣布，政府成立「宏福苑援助基金」，並開設中銀香港戶口接受捐款，由政府撥出 3 億元 作為啟動資金。政府亦會向受影響住戶發放 一萬元 的「應急錢」，並於當晚起在庇護中心優先派發。李家超表示，官員在未來一段時間將減少出席非必要公開活動，聚焦支援善後工作，所有政府主辦的慶祝活動將取消或延期，並將舉辦悼念活動。
在支援方面，目前九個庇護中心有逾 500 名 居民，政府正統籌公私營力量提供應急住宿，包括由民青局在青年宿舍及酒店物色 1,000 個 單位，供居民留宿一至兩周，後續將以房協專用安置公屋、政府過渡屋等約 1,800 個 單位協助。政府成立的「緊急支援及募捐工作組」將採取「一戶一社工」措施提供支援。
此外，政府正草擬物資支援清單，透過港澳辦及應急機制向內地求援，請求物資包括勘察無人機、爬梯助力器、燒傷醫療耗材等，廣東省消防單位已借出 8 部 有助勘察的無人機。針對火災疑從竹棚架開始蔓延，政府已即時分批巡查全港正外牆大維修、有搭建棚架保護網的樓宇，發展局亦已與業界會面，商討推動金屬棚架取代竹棚的路線圖。
至於原定於下月 7 日 舉行的立法會選舉會否延期，李家超未正面回應，僅表示選舉工程已暫停，目前首要任務是做好應急及救援工作，政府將在統籌工作第一階段完成後，審視情況再決定選舉如何繼續。
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑火災超過 24 小時 仍未撲滅，仍有多人失蹤。失蹤人士家屬周四（ 27 日）早上接獲通知，可於下午三時起前往廣福社區會堂觀看相片辨認遺體。約 五、六十名 親屬提早到會堂外守候，神情哀傷，有親屬離開時情緒激動落淚，需由親友攙扶，現場亦有多間機構社工提供輔導。
有陪伴親友認屍的街坊透露，當局為每具遺體拍攝照片，分為男、女兩批，各有 三十至四十具 遺體照片，部分照片貼有死者被發現的單位號碼，部分則未有寫明。
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元
【Yahoo 新聞】宏福苑五級火災事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會由 2022 年 至今，在各類防火宣傳及教育項目共動用約 107.95 萬元 公帑。其中，以「大埔區防火吉祥物 AR 設計比賽」開支最多，涉款 16 萬元，其他相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。
現任大埔區防火委員會主席為蔡錦光，他曾以大埔商會主席身份，在 2015 年 區議會選舉期間支持參選的民建聯黃碧嬌。黃碧嬌現時是宏福苑當局區議員，曾任宏福苑法團顧問。防火委員會於 2022 年 9 月 舉辦防火講座，邀請消防人員講解家居防火等，活動開支約 2.2 萬元；同年 10 月 至 23 年 2 月 期間舉辦「大埔區家居防火及應變措施手機遊戲設計比賽」，獲批 15 萬元 撥款。
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑五級大火至周四（ 27 日）中午仍持續，商界和民間機構陸續撥出款項協助救災。香港賽馬會宣布透過「賽馬會緊急援助基金」提供 1 億元 的首批援助，將經社會福利署及非政府組織發放，向死者家屬發放每名死者 15 萬元 緊急援助金；傷勢嚴重的災民每人獲發 10 萬元，受傷而情況穩定的傷者每人獲發 5 萬元 作緊急援助。
多個大型機構亦宣布捐款，李嘉誠基金會和李兆基基金均分別宣布捐出 3,000 萬元。其中，李嘉誠基金會的 3,000 萬元 為緊急援助基金，將支援註冊慈善機構，並會額外撥出 5,000 萬元 作後續支援；李兆基基金的 3,000 萬元 將用於緊急救援及過渡安置。
此外，新鴻基地產、周大福集團、信和集團及黃廷方慈善基金都分別宣布捐出 2,000 萬元。新地旗下「帝」系酒店將免費提供共 160 個 房間給有需要的災民暫住；信和集團及黃廷方慈善基金除撥款外，亦在旗下三間酒店預備共 160 間 客房提供免費住宿支援。另有多家企業如小米、騰訊、安踏體育、聯想香港和百度均表示會分別捐出 1,000 萬元。九巴及龍運巴士則捐款 200 萬港元。
今日重點財經新聞
滙豐：為未能出示香港身份證、存摺或提款卡宏福苑火災受影響客戶作特別服務安排
【AASTOCKS】滙豐對宏福苑火災深感哀痛，宣布實施一系列緊急措施，為受災居民提供適切支援，包括遺失身份證明或銀行文件及急需現金或其他服務的客戶。
該行將為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作特別服務安排，並加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。同時，滙豐將增加兩間距離宏福苑最近分行的人手，即大埔分行和大埔卓越理財中心，並設立專線提供協助。另外，滙豐保險將提供加快及個人化的理賠服務，以及視像心理健康支援，以協助受影響的個人壽險持有人。
香港重大火災敲響警鐘 引發內地網民對高層住宅憂慮
【彭博】香港發生數十年來最嚴重的住宅火災，引發中國內地網民對高層住宅安全隱患的擔憂。中國擁有超過 3,500 座 高度逾 150 米 的高樓，數量居全球之首，其中許多為住宅樓。香港是次火災導致建於 1980 年代 的住宅區大樓起火，再次提醒公眾高層建築隨著老化和維護需求增加所面臨的隱患。
儘管兩地房地產市場有差異，火災發生後數小時內，許多內地網民在微博等社交平台表達憂慮。有人警告不要購買高層住宅，或批評竹製棚架的危險性。有網民指「現在的房子 30 多層 40 多層，短時間都還好，等過個十年二十年各種弊端出來，房主會苦不堪言，儘量不要買高層。」也有人建議住在 6 樓 以上，尤其是塔樓建築的住戶要多演練火災逃生和自救。
竹製棚架在香港建築施工中仍廣泛使用，官員指火災從環繞建築群的一段棚架開始，並透過木桿和防護網蔓延。近年中國購房者亦開始擔心高層建築的維護和翻新問題。中國去年宣布在部分城市試行「住房養老金」制度，以助支付翻新和維修費用。
今日重點娛樂新聞
宏福苑五級火 ｜湯怡家姐為消防員老公集氣：全部人都要平安歸隊
【Yahoo 娛樂圈】大埔宏福苑發生五級火災，藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一。湯怡的家姐袁家寶在社交網分享家屬的心聲，表示「尋晚睇新聞睇到兩點 今朝六點幾扎醒，原來老公都出咗門口返工了。署長話全世界七點要返到去，而家準備去接更。」她感嘆每個人見到火都會想走，但消防員卻要衝入去，並為老公及所有消防員集氣，希望「全部人都要平安歸隊，傷亡減至最低，保佑 」。此帖文獲得大量網民留言支持。
宏福苑五級大火｜TVB 主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版 Man 姐」
【Yahoo 娛樂圈】宏福苑五級大火牽動人心，各傳媒派員報導。TVB 主播陳嘉欣被派到現場為晚間新聞報導災情，其冷靜專業的表現贏得不少觀眾讚賞，甚至被網民以近期劇集《新聞女王 2》女主角佘詩曼相提並論，稱陳嘉欣為「現實版 Man 姐」。
有網民指陳嘉欣在晚間新聞尾聲時，疑似因災情而情緒波動，聲音顫抖，導演可能因此去廣告。有傳言指陳嘉欣於大埔宏福苑長大，面對家園毀於一旦難免難過，其後有人澄清她於沙田長大。陳嘉欣現為 TVB 新聞部港聞組助理採訪主任，於 2011 年 加入 TVB， 2013 年 開始擔任主播。
大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧 1-2 位嬰兒
【Yahoo 娛樂圈】大埔宏福苑五級火警造成多人傷亡，除大批市民自發組織救援及捐出物資外，不少藝人亦以不同方式伸出援手。初為人母的「十優港姐」麥明詩（ Louisa）在 Threads 留言表示可幫忙照顧嬰兒：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧 1-2 位 嬰兒，如有需要 pm 我。」
