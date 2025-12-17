宏福苑五級火廉署拘新舊法團主席｜長和售港口業務陷僵局中方擬索控股權｜鄭健樂發長文澄清崔碧珈關係｜12 月 17 日・Yahoo 晚報

晚報！今天是 2025 年 12 月 17 日星期三。東北季候風正影響華南，本港今晚及明日天氣天晴，明早市區最低氣溫約 18 度，新界會再低幾度。日間天氣乾燥，最高氣溫約 23 度，晚上才漸轉多雲。各位出門記得帶件薄外套，注意早晚溫差。

【今日重點新聞】

宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕

【Yahoo新聞】大埔宏福苑早前發生釀成 160 人死亡的五級大火。廉政公署今日清晨採取行動，再拘捕兩名男子，消息指分別為現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。鄧國權自 2012 年起連任五屆主席，是當年簽署涉 3.3 億元「天價」大維修工程合約的關鍵人物。該工程被揭發使用不合標準的棚網，並以發泡膠板遮蓋窗戶。目前廉署已累計拘捕 14 人，包括工程顧問及承建商等相關人士。

港大法律系學生 AI 製裸照｜私隱專員指未有受害人願提供進一步資料 今發佈學校家長指引

【Yahoo新聞】一名港大法律系男學生涉嫌利用 AI 生成逾 700 張色情照片，涉及 20 至 30 名女性。私隱專員鍾麗玲今日表示，雖然已展開刑事調查，但因未有受害人願意提供進一步資料，目前證據不足以採取行動。公署今日同步發布針對學校及家長的指引，防範 AI 深偽技術被用於網絡欺凌或性暴力。鍾麗玲強調，惡意使用 Deepfake 技術可能觸犯《私隱條例》，呼籲受害人提供證據以繼續追查。

九龍塘幼稚園校巴行車左搖右擺 23 歲司機疑曾服大麻被捕

【Yahoo新聞】昨日下午 1 時許，警方「隱形戰車」在觀塘繞道巡邏時，發現一輛校巴行車緩慢且左搖右擺，隨即在太子道東近東九龍警察總部截停調查。23 歲邱姓男司機未能通過快速口腔測試，涉嫌毒後駕駛被捕。據了解，該司機為九龍禮賢學校暨幼稚園的校車司機，警方懷疑他曾吸食大麻。事件中無人受傷，被捕人士已帶返警署扣查。

【今日重點財經新聞】

陷入僵局｜長和賣港口交易陷僵局 傳中方提出新審批條件 要求中遠集團必須獲控股權

【BossMind】長和（001）擬以 228 億美元向貝萊德牽頭的財團出售全球 43 個港口資產，交易目前陷入僵局。消息指中國政府提高審批條件，要求中遠海運集團（COSCO）必須獲得該財團的控股權及營運否決權。然而，貝萊德與夥伴地中海航運僅願接受中遠以對等持股參與。同時，美國白宮官員明確表態，反對中國控制涉及巴拿馬運河的設施，認為將危及美國國家安全。

存保會調查：港人人均每月儲蓄升至 10100 元 按年升 3% 再創新高

【匯港通訊】存保會調查顯示，港人每月平均儲蓄金額首次突破萬元大關，達 10,100 港元，按年升 3%。調查指出 18 至 29 歲年輕人儲蓄最為積極，近九成有儲蓄習慣。儲蓄目的主要為「應付不時之需」及「準備退休」。此外，港人認為需擁有 102 萬港元存款才能獲得足夠「安全感」。存保會主席劉燕卿指出，市民儲蓄傾向穩健審慎，並認為現時 80 萬港元的保障額屬合適水平。

11 月訪日香港旅客按年減少 8.6% 成唯一流失旅客地區

【AASTOCKS】日本國家旅遊局數據顯示，11 月訪日旅客人數整體上升，但香港旅客卻逆市減少，按年跌 8.6% 至 20.76 萬人次。累計今年首 11 個月，訪日香港旅客達 222.62 萬人次，較去年同期減少 7.2%，成為唯一一個錄得旅客流失的地區。相比之下，中國旅客雖然受日中關係影響增幅收窄，但首 11 個月仍按年大增 37.5%，是最大的旅客來源地。

【今日重點娛樂新聞】

鄭健樂 Rocky 發長文澄清同崔碧珈關係 私下改 FB 感情狀況表白 強調未有親密行為

【Yahoo娛樂圈】58 歲的「大隻佬」鄭健樂日前高調宣布與 37 歲崔碧珈戀愛中，隨即遭女方「落閘」稱僅為好友。Rocky 今日凌晨發文道歉，解釋雙方僅認識一星期，曾食過一餐飯及進行兩次訓練。他承認因對女方有好感，大意地私下更改 Facebook 感情狀況作表白，卻不知會被公開，強調雙方絕無任何親密行為。他形容兩人仍處於互相了解階段，希望外界給予空間。

36 歲 Angelababy 近照顏值被激讚重回巔峰 網民：誰分得清這是早期還是現在

【Yahoo娛樂圈】現年 36 歲的 Angelababy（楊穎）近日在社交平台分享多張冬日照片，化上日系混血妝容並戴上毛毛帽，被網民形容神還原初出道時的「𡃁模」形象。大批粉絲留言驚嘆其凍齡技術，直呼她是「洋娃娃」，甚至有人表示分不清照片是早期還是現照。Angelababy 與黃曉明於 22 年離婚後獨立照顧兒子，近照顯示其狀態大勇，網民紛紛大讚「混血 Baby 回來了」。

專訪｜Gin Lee 李幸倪曾兩度想退出樂壇 剖白將戀情低調原因：尊重對方

【Yahoo娛樂圈】李幸倪受訪透露其音樂路並不平坦，曾兩度萌生退意回鄉。她表示以前是完美主義者，常因對自己太苛刻而陷入內耗。近期擔任《全民造星 VI》導師後，大眾才看到她溫柔活潑的一面。Gin Lee 宣佈將於 2026 年再度踏上紅館，並決定將兩場演唱會門票收益扣除成本後，全數捐作火災救助工作。她亦提到將戀情保持低調是性格使然，旨在尊重對方。