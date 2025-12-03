宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火死者增至 159 人 居民返家取物品｜保監局：宏福苑火災壽險及產險保單約 8700 張｜鄧兆尊揭藝人捐款有壓力｜12 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 3 日，星期三。明日本港大致多雲，晚間有一兩陣微雨，市區氣溫約 19 度，新界再低兩三度；日間部分時間有陽光及較乾燥，最高約 22 度，紫外線指數預測約為 4，屬中等。隨後數日本港天氣普遍晴朗乾燥，日夜溫差會較大，大家早晚記得添衣保暖。
【今日重點新聞】
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑上周三（ 26 日）發生五級大火，警方指災難遇害者辨認組已完成七座大樓內部搜查，現階段確認 159 人死亡，數字仍有機會調整。在 140 具已確認身份的遺體中，男死者 49 人、女死者 91 人，年齡介乎 1 歲至 97 歲，當中包括一名消防員、五名工程員工及 10 名外籍家庭傭工。死者主要集中於宏昌閣（ 70 人）及宏泰閣（ 82 人），其餘分佈於宏新閣、宏道閣及宏盛閣，宏仁閣和宏建閣則未有死亡個案。警方表示，仍有 31 名市民失聯，部分在單位內發現的疑似人骨，將交由法醫及政府化驗所化驗及做 DNA 測試。室內搜查完成後，下一步會轉往大廈外圍及倒塌棚架下方，但需先確保結構安全。警方形容現場環境惡劣，有大樓燒剩鋼筋，隊員長時間徒步上落多層樓及徒手挖掘遺體，對體能及精神均構成巨大壓力，強調會為前線人員提供支援。
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5 小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災發生後，政府於今明兩日（3 日至 4 日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民，返回居所取回重要物品。當局限制每戶只限兩人進屋，限時 1.5 小時，且只允許出入一次。早上起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，攜同行李箱、推車等入內，現場有政府應急隊人員協助居民進出及搬運行李，亦有義載的士接載居民離開。
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
【Yahoo 新聞】宏福苑五級火造成逾百死、約 2,000 戶無家可歸，追究責任及檢討制度成為焦點。官媒《大公報》 Facebook 專頁昨日（ 2 日）刊登建制傳媒人屈穎妍的文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，文中批評政府部門失效、官僚制度未被整治，又指「國安法可以捉蒼蠅，但要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，並形容今次大火是「人禍」。專頁「追蹤黨媒」今日指，該文上載後先後被修改 7 次，包括將題目中的「腐爛」改為「問題」，把「燒醒一些人」改成「警醒我們」，刪去「撼動官僚制度」等字眼，亦有段落被整段刪走。《Yahoo 新聞》其後發現，《大公報》專頁已完全刪除相關文章。相比之下，屈穎妍粉絲專頁「屈穎妍話你知」昨日早上已刊登原文，至今仍保留，專頁自稱是唯一獲她認可的平台。
【今日重點財經新聞】
保監局：就大埔宏福苑火災找到共約8,700張相關產險及壽險保單
【AASTOCKS】就宏福苑火災，保監局行政總監張雲正表示，當局已在相關住戶及受影響人士中找到約 1,100 張產險保單及約 7,600 張壽險保單，總數約 8,700 張。事件發生後，保監局成立專責小組，負責統籌各保險公司主動接觸傷者及家屬，並透過向醫管局查詢聯絡方法，以便提供理賠及其他協助。張雲正指，保險公司整體反應迅速且十分合作。至於涉事工程顧問公司已結業會否影響未來責任釐定及賠償，他強調保險屬合約安排，牽涉法律考量，保監局作為監管機構會適時介入和協調。他又稱，各保險公司態度一致，表示會盡力協助，相信相關問題最終可以找到方案。
上海市委網信辦要求小紅書及B站等清除唱衰樓市違規訊息
【infocast】上海市委網信辦在微信公眾號「網信上海」公布，聯同多個部門自上月中旬起展開「規範網上房地產資訊傳播秩序專項整治行動」，重點要求小紅書、嗶哩嗶哩（ B 站）等平台清除「房價暴跌」等唱衰樓市、歪曲解讀的違規訊息。當局指，行動中已刪除逾 4 萬條相關帖文，處置逾 7 萬個帳號，以及 1,200 多個違規直播間。網信辦列舉多個案例，包括有帳號以「房價暴跌 78%」招徠，被認定是刻意標出遠低於市場的價格以吸引買家查詢；另有帳號散播「房價即將暴跌」等說法，被視為對房地產調控政策的誤讀及渲染。官方強調，未來會定期發布治理公告，與相關部門維持「高壓嚴管」態勢，加大打擊房地產領域網絡亂象，規範房產資訊傳播秩序。
迫人生仔？｜內地明年起對避孕藥及用品徵收13%增值稅 網民：強行催生的組合拳
【BossMind】內地將於明年起，向已免稅逾 30 年的避孕藥品及用品恢復徵收 13% 增值稅，引起網民熱議。有意見形容政策是「強行催生的組合拳」，有人甚至揶揄「那便不做愛唄」。現行「增值稅暫行條例」第 15 條把避孕藥品及用品列為免稅項目，但新《增值稅法》將於 2026 年 1 月 1 日起實施，免稅清單中已不再包含該類產品，意味相關貨品日後需按規定開具增值稅發票，企業亦要重新評估成本及定價。分析指，增值稅加入後，避孕藥品及用具價格或會上升，增加消費者負擔。報道提到，內地自 2017 年起出生人口連跌七年，雖然去年因龍年效應及育兒補貼有短暫反彈，但長期低生育趨勢未改。有財稅法專家認為，取消免稅是落實「稅收法定」並配合人口政策調整，所增加的稅收可用於減輕生育成本。不過不少網民批評措施未有觸及收入、工時等根本問題，質疑或會影響夫妻關係甚至離婚率。
【今日重點娛樂新聞】
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
【Yahoo 娛樂圈】宏福苑五級火引發各界募捐，藝人捐款多少及是否公開成為網民討論焦點，有人甚至批評捐「四位數」不夠慷慨。YouTube 頻道「田豪祖 3 寶 channel」直播談及藝人公開捐款數字，新馬師曾長子鄧兆尊被問到藝人有否壓力時表示，自己從小被教導「做善事唔使講俾人聽」，但現實是為免遭攻擊，不少人選擇公開捐款。他更直言，部分藝人及富有人士高調捐款，與其說為博取掌聲，不如說是因為可在稅務上扣減，「捐 100 萬，喺稅務上就可以扣返 100 萬」，實際上等於減少繳稅。節目中亦提到，演藝界對是否公開金額常感兩難，有人擔心被指「道德綁架」，但亦有人考慮到形象及實際稅務安排，只能在輿論與個人價值之間取捨。
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
【Yahoo 娛樂圈】現年 43 歲的陳法拉近日為電影《贖夢》到內地宣傳，接受訪問時自爆家族與廣州淵源深厚，指嫲嫲祖籍番禺，在廣州長大，家族曾在市中心擁有物業，甚至「有一條街」屬於嫲嫲與其兄長的資產。她說，相關物業後來由其他親戚分配，「分咗好多單位俾佢哋，就冇通知我哋」，現在亦不清楚具體位置及去向。她笑言「唔知點樣搵到佢哋」，又自稱自己「四分之一廣州人」。相關片段在社交平台流出後，引來網民質疑及熱議，有人認為難以考證早年家族資產分配，又指出按傳統觀念，上一代資產多數由兄長繼承，質疑她對家族內部分產情況未必了解。不過整段訪問以輕鬆口吻為主，陳法拉並未進一步透露細節。
新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」 網友好疑惑以為點餐紙 原來真有其人
【Yahoo 娛樂圈】頒獎禮季節將至，新城勁爆頒獎禮開放網上投票，有網民在「勁爆女歌手」名單上看到「鹽焗雞」一項，以為系統誤把餐廳點菜名單放錯地方，掀起熱議。其後有網民指正，「鹽焗雞」其實是獨立音樂人 Salty Chick 的中文名，一直以大膽題材及尷尬幽默歌詞見稱，代表作包括《我唔要男人只係需要＿》等。她早年由香港移居英國，平日做全職打工一族，周末則派對、飲酒兼寫歌創作，歌曲多以個人感情經歷為靈感，例如恥笑意大利前度等。今次名字出現在傳統電台頒獎禮投票名單中，令不少網民驚訝新城會提名風格前衛的獨立歌手，笑言「最出位嘅唔係鹽焗雞呢個名，而係原來電台都有播佢啲歌」。
