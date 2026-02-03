宏福苑五級火災｜保監局：已完成處理近八成半宏福苑火災理賠個案

【Now新聞台】保監局表示，已完成處理近八成半大埔宏福苑火災相關的理賠個案，涉款近5.1億元。

保監局表示，宏福苑火災相關的理賠個案有1030宗屬一般保險，當中近八成四已處理，另有188宗壽險理賠個案，已處理近九成，分別涉及約4.5億元和6000萬元。

保監局行政總監張雲正指，得悉大部分理賠個案已在公平待客的原則下解決，其餘個案須作出實地勘察和損毀評估，當局會繼續與香港保險業聯會跟進。

