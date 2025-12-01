宏福苑五級火災｜借出作援助站多日 馮梁結紀念中學暫以網課復課

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，曾被徵用作為援助站的馮梁結紀念中學以網上授課形式復課。

學校對出位置有市民獻花，馮梁結紀念中學門外有告示，稱部分非牟利機構的服務已轉移到廣福邨廣平樓的地下，學校今天未恢復實體課。校長表示，已經透過電話聯絡所有學生，會檢視學校配套以及學生和教職員的狀況，再決定何時恢復實體課。

中華基督教會馮梁結紀念中學校長黃慧珊：「這數天都借出了，政府部門都很好，昨天已替學校清潔及各樣事情，始終借出了數天，我們都要檢視是否所有硬件都已經配合，這是第一件事；第二件事是我們都要繼續照顧學生及老師情緒上的需要，我們這段時間都有做。老師都是透過電話等各種電子媒介與學生溝通，暫時(須支援學生)數目是可控的，不算是很多，始終都是透過電話，我想真的實體面對面，透過老師專業的觀察會掌握得好點。」

