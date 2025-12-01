宏福苑五級火災｜入境處在大埔五個地點設立個人證件領證處 供居民取回證件

【Now新聞台】入境處在大埔設立個人證件領證處，一共派發約70張身份證、超過300本旅遊證件。有居民期望當局集中一個地方，申請所有機構的應急支援金。

入境處在大埔五個地點設立個人證件領證處，供早前完成補領的宏福苑居民取回證件，有居民稱安排方便。

宏福苑居民趙女士：「全部已補領，身份證及一萬元。(覺得效率如何？這麼快兩日就替你換好證。)一流。」

宏福苑居民蕭小姐：「我覺得安排好好，他不用我們再分開周圍撲，因為本身回鄉證已經分開在另外一個地方，他再有專車會送我們去回鄉證的地方，全部完成後再有專車送我們回來，我覺得這個安排好好，避免我們要撲來撲去，要做很多事。」

作為中央物資站的大埔社區中心，門外張貼不同機構現金援助的資訊供居民參考。

宏福苑居民余女士：「資助太亂，老人家很可憐周圍走也拿不到，周圍都要排隊，一排隊都要百幾人，真是難為我們。少少覺得政府應該設一個位置，那些人送物資的位置集中在一個地方，拿取、申請會好一些。」

政府為大埔宏福苑火災設立一站式專題網站，發放物資捐獻和悼念安排等最新資訊。

而當局找到約3000個過渡性房屋、房協單位、青年宿舍及酒店單位，超過2100名居民入住，目前仍有兩個臨時庇護中心開放，約40人入住。

