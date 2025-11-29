宏福苑五級火災｜全港政府建築物及設施下半旗誌哀 市民到弔唁處悼念遇難者(羅泳思報道)

【Now新聞台】政府就宏福苑大火災舉行悼念儀式，全港政府建築物和設施一連三日起，下半旗誌哀。而全港18區設置的弔唁處，不少市民到場悼念。

悼念宏福苑火災罹難者儀式，早上八時在政府總部舉行。國旗及區旗徐徐升起，之後再緩緩降下至旗桿一半。行政長官李家超、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融、一眾司局長及行會非官守成員等，默哀三分鐘，他們之後政總內簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。

同一時間，立法會也舉辦哀悼儀式，主席梁君彥連同沒有參選的議員和職員等出席。

除了政府建築物和設施一連三日下半旗外，政府亦在全港18區設置弔唁處。在大埔富亨鄰里社區中心會堂有市民前來簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。

悼念市民鍾女士：「我寫了兩句，深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛。」

悼念市民郭小姐：「遠處一直看著它擴散，變相心情是異常難受，因為完全是愛莫能助的感覺，以及大埔人會覺得這個土生土長的地方，現在怎麼辦。」

今次火災隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪不幸殉職，有市民到場擺放鮮花和心意卡。

悼念市民溫小姐：「他已經盡了自己最大努力，所以很多謝他，捨己為人，多謝他們，不顧自己的安危為市民服務，所有消防員感謝你們。」

哀悼期間，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動，會按情況安排取消或延期。

#要聞