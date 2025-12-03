宏福苑五級火災｜全港涉及大維修樓宇 三日內將棚網下架

【Now新聞台】因應懷疑有承建商在棚網檢測報告等文書上造假，政府宣布全港涉及大維修的公私營樓宇，需在本周六前將外牆棚網下架，涉及二百多幢樓宇。

發展局局長甯漢豪：「為了保障公眾安全，和免除現在正進行大廈維修的業主和住戶心裡的忐忑，政府認為應該從嚴處理，所以我現在宣布，所有現時進行大維修的樓宇，包括所有公營及私營樓宇以及政府大樓，若外牆有棚網，都需要即時將棚網下架，負責巡查有關項目的各部門會立即聯絡相關承建商。」

#要聞