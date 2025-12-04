宏福苑五級火災｜劉光源：反中亂港分子企圖以災亂港 必受法律懲處(羅家晴報道)

【Now新聞台】中聯辦副主任劉光源批評反中亂港分子在宏福苑大火事件中，企圖以災亂港，必受法律的堅決懲處；又指如期舉行選舉是尊重憲制秩序，有利於維護社會穩定，以及災後重建。

中聯辦主任劉光源在國家憲法日座談會致辭時表示，中央高度重視宏福苑大火事件，認為特區政府有力和有效應對和處理火災，不過批評有人藉此煽動對立。

中聯辦副主任劉光源：「面對這場突如其來的災難，從政府到民間、從香港到內地，迅速匯聚起守望相助、共渡時艱的蓬勃力量。在這危難的時刻，反中亂港分子和別有用心者編織謊言、顛倒是非、煽動對立，企圖以災亂港，這樣的險惡用心和卑劣行徑，必受社會公義的嚴厲譴責、必受法律的堅決懲處。」

立法會選舉如期在12月7日投票，劉光源認為是尊重憲制，相信特區政府會做好。

劉光源：「這是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，是對維護社會穩定及災後重建工作的有力之爭，也是對香港未來最負責任的態度。相信在各方共同努力下，香港一定能夠把救災和選舉兩件大事都辦好，一定能在悲痛之中，凝聚起眾志成城、勇毅前行的力量。」

劉光源又提到憲法為香港提供制度優勢，相信只要本港能維持背靠祖國、聯通世界的角色，一定會有更好發展。

