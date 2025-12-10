宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜劉文君冀當局提不同重置方案供居民選擇
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸將約見不同黨派，探討大埔宏福苑重置方案。候任建測規園界議員劉文君在本台節目《時事全方位》提到，受影響居民或有不同想法，期望當局提供不同選項供居民考慮。
候任立法會議員(建測規園界)劉文君：「很大的心理關口需要克服，搬回單位都有相當大的恐懼，一般人都可以理解，通常都會將它拆卸，再改建成公園，再覓另一個地方重建，但這方面可能都要諮詢。受影響的居民有些真的住在這邊太長時間，他們想留在這個社區；可能有些已經不是，大部分時間都在其他區或外國居住，或者可能接受到一些賠償方案，都要看看政府的靈活性可以去到多高。」
#要聞
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 22 小時前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」
日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在上海同開兩店，開業盛況空前，排長龍14小時畫面墟冚，預約排滿一個月後，食客明言不關心政治，形同「抵制日貨」宣告失敗。從經營角度，壽司郎中國生意火爆背後有其成因，資料顯示自從中國的日本海鮮進口禁令後，內地壽司郎已轉為國際加本地採購，且經常宣傳福建鮑魚、真鯛，甚至獲內地人稱為「新粵菜」，由於有中國餐飲要素，成功讓中國人安心享用Yahoo財經 ・ 1 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧為你帶嚟精選Mannings Guardian 自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60再獨家送你萬寧$15現金優惠券！而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價）。買任何3件產品滿$188即送威威 X LuLu豬 超濃縮香薰洗衣珠 22粒，快啲嚟大手入貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
宏福苑如何善後｜民建聯：富善邨旁熟地重建｜卜國明：原址重建最划算｜方國珊：離「傷心地」另覓地安置｜施永清：業權退回房委會換賠償
大埔宏福苑五級火後，數千名住戶暫遷過渡性房屋，屋苑究竟復修抑或重建成為焦點。候任立法會議員、當區區議員、政黨與地產界意見不一：原址重建、另覓地安置、樓換樓，與「可用則用、可修則修」等方案並陳，牽涉成本效益、居民情緒與安置彈性，仍待政府拍板定調。閱讀更多：神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理0宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數民建聯：同區有熟地成重建 將向政府遞方案民建聯早前表示，已在富善邨一帶覓得可短期展開重建的熟地，區內並有臨時巴士廠可作擴建。該黨主席兼新界東北議員陳克勤透露，將約見財政司副司長黃偉綸，遞交宏福苑重建建議。卜國明：原址清拆重建較合乎成本效益候任立法會工程界議員、前土木工程處處長卜國明在電台節目指，當局首要為結構安全把關，相關檢測費時費錢。若另覓地皮重建，涉及的大型基建與接駁工程，令總成本或較原址重建高出3倍以上；若宏福苑地基未受損，清拆後在原址重建較合乎成本效益，但需要兼顧居民情緒。方國珊：另覓地安置 避觸景傷情候任新界東南議員、亦是工程師的方國珊認為可另覓地點安置居民。她引用1972年旭龢28Hse.com ・ 40 分鐘前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 19 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 14 分鐘前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 22 小時前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 2 小時前
孫興慜回歸真情告別：毋忘我！
【Now Sports】韓國球星孫興慜周二返回倫敦，入場見證熱刺在歐聯贏波，更重要是與刺迷正式告別。孫興慜（Son Heung-Min）於今年8月離開熱刺改投洛杉磯FC，當日走得匆匆，未有任何告別儀式，及至周二熱刺在歐聯主場對布拉格斯拉維亞賽前，他進場與球迷道別，並在名宿京治手上接過紀念獎座。他在現場說得情真意切：「希望大家不要忘記我。我永遠是熱刺人，永遠與你們在一起。」在此之前，他在北倫敦大街上一張屬於他的大型壁畫上簽字留念（詳見結連）。這名33歲韓國球星合共為熱刺出賽454場，攻入173球，去屆協助熱刺在決賽打敗曼聯贏得歐霸盃。熱刺在這場周二歐聯比賽，憑對方的烏龍球，以及由古度斯及沙維施蒙斯各自射入12碼，以3:0大勝布拉格斯拉維亞。相關結連：https://www.youtube.com/watch?v=98yBPJlMbVcnow.com 體育 ・ 5 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前