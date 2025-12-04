宏福苑五級火災｜只有一幢火警鐘曾鳴響 居民指導致未能及時逃生(湯偉圓報道)

【Now新聞台】有宏福苑居民認為，火警鐘失靈導致街坊未能及時逃生。承接宏福苑消防工程多年的宏泰消防工程向本台表示，今年三月為宏福苑年檢時，消防設備沒有大問題，強調早前6名消防裝置承辦商人士被捕，並非該公司員工。

宏福苑五級火期間，8幢大樓中只有宏新閣火警鐘曾經鳴響，消防處仍在調查其餘7幢大廈的情況。有劫後餘生的居民認為，火警鐘失靈，令到很多人錯失逃生機會。

宏盛閣居民林先生：「我見到搭棚工人在升降機口，他說不關你事、旁邊火燭，我一到樓下已經燒到我第七座，從第六座燒到第七座，我也不能回去。(剛才你說火警鐘沒有響。)沒有，由頭到尾都沒響過。(覺得會否因此降低居民戒心？)根本就是很多人死於警鐘，老人家住30樓怎樣走下來。」

廣告 廣告

翻查宏福苑業主立案法團的文件，今年9月管理處曾報告每座需修葺或更換的消防設施項目，包括消防警鐘、喉轆組件等，宏泰消防工程以約14萬元投得項目，報價是4間承建商中最低。

本台向業主立案法團主席徐滿柑查詢，他表示不清楚該次的消防執修工程是否已經完成。

宏泰消防工程連續九年獲聘負責宏福苑的消防工程項目。本台到該公司位於屯門的辦公室查詢，公司代表提到，三月為屋苑進行年檢時，消防裝置運作正常，而屋苑大維修期間另聘消防承辦商處理。

宏泰消防工程有限公司董事鍾先生：「消防處正調查不過在年檢時是沒有問題，沒有大問題。」

記者：「年檢時做了甚麼項目？」

鍾先生：「消防裝置，我想消防處很快會有結論，我們交齊文件，他們都知悉，宏福苑大維修也有另聘註冊的消防承辦商做，我們公司完全沒有人被捕。」

記者：「被捕人與你們公司沒有關係？」

鍾先生：「完全無關係。」

記者：「那他們用宏泰的名義？」

鍾先生：「我不知道他們為何用宏泰的名。」

消防處表示，如果調查過程中發現任何人士違反《消防條例》，將會依法採取執法行動。

#要聞