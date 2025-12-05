宏福苑五級火災｜喇沙書院改辦情人節舞會 教育局籲校方與學生家長溝通(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】教育局早前因應宏福苑火災，提醒學校考慮停辦慶祝活動，有學校聖誕舞會取消或延期，令學生感到失望。有校長指，要顧及社會整體氣氛。局方就指，校方應與學生保持溝通。

喇沙書院日前發通告，宣布取消聖誕舞會，並延期舉辦才藝表演及家庭同樂日等活動。喇沙書院學生會表示，與校方討論後，將聖誕舞會改為在明年2月13日舉行情人節舞會。有學生感到失望。

中六學生Sirius：「雖然說(舞會)改了名字，但始終中六學生要準備文憑試，我們要溫習、讀書，就算我們不用，其他女校都需要。有些家長為了看兒子表演，買了機票從美國回來，現在要取消機票。」

中三學生Jonas：「至少沒有辜負學生會的努力，至少學校延期(活動)，都還有這個活動。」

校方表示 ，將活動延期是為了體現對火災受害者的尊重，會持續關注學生需求，並為他們提供相關支援。

有小學校長指，學校在處理聖誕聯歡活動時，要顧及社會氣氛以及學校的宗教背景，作出相應調整。

新界校長會主席朱偉林：「一般大家都有共識，一定有調節，做的活動是好像以往氛圍很開心的那種，相信大家都識做，也不會這樣做。學校與學校間的交流是正常的，但裏面的氛圍和主調是甚麼，相信學校會適當地調整。」

他以自己小學為例，今年不會取消聖誕聯歡會，但會取消唱聖誕歌、才藝表演等環節，亦會提醒學生穿著素色衣服。

教育局回覆查詢時表示，據悉有學校因應大埔火災調整聖誕活動，以關愛、珍惜等作主題，減少慶祝元素，部分活動或延期舉行，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，與學生和家長保持良好溝通和取得共識。

