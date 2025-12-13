宏福苑五級火災｜基於安全考慮 當局再評估宏福苑其中四座何時拆棚

【Now新聞台】宏福苑五級火跟進工作繼續。房屋署表示，正為其中三幢受影響大廈拆除棚架及棚網，基於安全考慮，會再評估何時為其餘四幢拆棚。

房屋署繼續在宏福苑宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除被燒毀的棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘四座受火災影響大廈的拆棚時間表。

另外，房屋局獨立審查組周六已完成在宏福苑七座受災樓宇抽取混凝土芯的程序。因應發展局早前公布棚網就地抽檢新制度，屋宇署下星期會約見建造業界，預備向承建商發出新的作業備考。

