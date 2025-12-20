宏福苑五級火災｜「大埔宏福苑援助基金」達40億元

【Now新聞台】「大埔宏福苑援助基金」截至周六中午收到37億，連同政府投入的三億元，基金總額約有40億元。

政府強調基金會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援，而目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個。

截至周六早上，共有581名居民居於民政及青年事務局協調的酒店房間，559人居於青年宿舍或營舍；另有3513人住在房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋單位。

