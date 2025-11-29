宏福苑五級火災｜「大埔宏福苑支援服務」專題網站已推出

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前