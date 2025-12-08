精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA助認遺體身份 周一鳴到場視察(林尊豪報道)
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯，失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。
家屬陸續抵達廣福社區會堂，分批進行DNA口腔拭子採樣以作科學鑑定，辨別遺體身份。
有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。
家屬陳小姐：「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA，也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」
家屬：「大火到現在一直也找不到他(家人)，我們採樣和登記，我們也不懂，有撩口腔。警察很盡責，調查得很徹底。」
警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。
警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。
當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。
目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。
#要聞
其他人也在看
大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？
香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯。失聯者家屬今明兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」消防及警方災難遇害者辨認組連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜內地男機場離境層直墮的士站 送院搶救不治
赤鱲角香港國際機場有人從高處墮下。警方昨晚約7時接獲機管局職員報案稱，發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，把昏迷的23歲陳姓內地男子送往北大嶼山醫院搶救，惜最終返魂乏術。 警方經初步調查，相信陳男在暢達路馬路邊墮下，另在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，持雙程證來am730 ・ 15 小時前
女子勒索韓國球星孫興慜 判刑4年
（法新社首爾8日電） （法新社首爾8日電） 韓聯社電視台報導，一名女子因勒索韓國足球巨星孫興慜判處4年刑期。孫興慜效力於美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC），也是韓國國家隊隊長。法新社 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬一連兩日分批採集DNA 助辨認遺體身份(林尊豪報道)
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯，失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。 家屬陸續抵達廣福社區會堂，分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定，辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA，也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火至少釀159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。
大埔宏福苑五級火｜香港大埔宏福苑上月（11月26日）發生的五級大火，造成了香港火災史無前例的慘重傷亡。在這場無情火災中，我們失去了一位年僅37歲、隸屬沙田消防局的英勇消防員何偉豪，他為保護市民生命安全而光榮殉職。殉職的何偉豪消防員，入職已有9年，事發時他是細搶救車的隊員，負責進行滅火救援行動。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebookMedical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
海關港珠澳大橋拘33歲男司機 檢42隻疑屬受管制活龜值42萬
海關在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗跨境走私案件，檢獲42隻懷疑受管制瀕危物種活龜，估值約42萬元；拘捕一名33歲男司機，涉企圖輸出未列艙單貨物及企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種，案件將於今日(8日)在西九龍裁判法院提堂。 海關於上周五根據風險評估，截查一輛報稱空載的出境私家車，結果在車尾行李am730 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜大火無情，人間有愛。市民自組義工團：救得一個得一個
大埔宏福苑五級火｜早前大埔宏福苑的五級大火，對社區造成了無法彌補的巨災，但港人的溫情與效率更令人動容。在民政事務處開放多個臨時庇護中心的同時，無數市民自發性地湧向現場，組織成臨時義工團隊，進行物資運送及資訊統籌。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCableMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
印度夜店無照營業 瓦斯氣爆奪23條人命
（法新社新德里7日電） 印度果阿邦（Goa）一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少23人死亡，死者多為夜店廚房工作人員，以及3到4名遊客，遺體已全數尋回，邦政府將展開調查。印度新聞信託社（Press Trust of India）發布的影片顯示，在警察、醫護人員和圍觀者聚集的街道上，救援人員正用擔架將受傷或已故的人們從白樺樹（Birch）夜店狹窄的石階上抬下來。法新社 ・ 1 天前
美心集團加大災後支援力度 發放200萬港元美心愛心餐飲券
在大埔宏福苑發生嚴重火災後,美心集團推出總值500萬港元的支援計劃,為受災居民提供緊急及長期支援。此計劃包括多項措施,旨在幫助該集團的社區共渡時艱。由11月29日至12月5日,美心為受災居民、參與救援的消防員、警務人員、醫護人員及義工提供免費餐膳及飲品。參與行動的包括位於大埔區的11間美心MX、美心西餅、翠園、星巴克、東海堂及魚尚等餐廳及零售點。隨著災後復原工作持續進行,受影響居民已陸續被安排至應急住宿。美心將繼續提供支援,向2000個受影響家庭發放總值200萬港元的愛心餐飲券,每戶可獲得價值1000港元的餐飲券。居民憑券可在香港逾50個美心品牌、近700間分店享用餐膳,包括美心皇宮、美心MX、美心西餅、元気寿司、simplylife、星巴克等等,為居民提供豐富多樣的餐飲選擇。餐飲券有效期至2026年12月31日,將通過政府機構分發給2000個受影響家庭。除了直接支援,美心亦向本地慈善機構捐款,包括首筆200萬港元已捐給香港社會服務聯會(社聯),並計劃捐出100萬港元給香港公益金,支援災民的復原服務,包括重新安置及為慢性病患者、老年人、兒童提供護理服務,以及為少數族裔及外籍勞工提供支援infocast ・ 20 小時前
低價購車吸金百億誆騙逾2萬人 伊朗龐氏騙局首腦伏法
（法新社德黑蘭7日電） 伊朗司法部表示，一名操縱龐大投資詐騙案、以低價購車為餌誆騙逾2萬名民眾、吸金約3.5億美元（約新台幣110億元）的主犯，已於今天遭到處決。司法部表示，詐騙涉及的金額依當前匯率換算約3.5億美元。法新社 ・ 20 小時前
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 20 小時前
城堡證券:啟動員工配捐計劃 合夥人額外捐贈1000萬元
香港大埔宏福苑近期發生的嚴重火災牽動人心。城堡證券謹向所有受影響人士及其家人致以深切的關懷與慰問。為支援緊急救援與社區重建工作，城堡證券已啟動大埔火災專項捐款匹配計劃——上周五起至2025年12月31日，公司分佈在全球的員工每捐出一筆善款，公司都將以同等金額進行配捐，加倍的心意，為受災民眾傳遞溫暖與力量。此外，城堡證券的合夥人已承諾額外捐贈1000萬港元，以幫助受影響的人士。（BC)#城堡證券 #大埔 #宏福苑infocast ・ 19 小時前
巴西聖保羅圖書館遇劫 馬蒂斯8幅版畫失竊
（法新社巴西利亞7日電） 巴西聖保羅（ Sao Paulo）市政府今天表示，法國藝術家馬蒂斯（Henri Matisse）的8幅版畫從該市一間圖書館遭竊。這些作品屬於名為「從書本到博物館」的現代藝術展覽，該展覽旨在凸顯這座圖書館與聖保羅現代藝術博物館（Museum of Modern Art of Sao Paulo）之間的合作。法新社 ・ 4 小時前
澳洲新州山火大致受控未造成傷亡 仍有60處火頭未被救熄
澳洲新南威爾士州山火大致受控，當局降低山火警報級別，指火勢對民眾的直接威脅已解除。總理阿爾巴內塞形容，當地正經歷艱難時刻，幸好山火未有造成傷亡。連日山火已燒毀中部沿岸至少20幢房屋，數以千計公頃林木焚毀，日前一道冷鋒到來加上少量降雨，有助撲滅火勢，目前仍有60處火頭未被救熄。州政府向6個受大火影響地區提供緊急援助，包括即時提供補助金，又向災民提供臨時住宿和必需品，小型企業亦可申請貸款。 (ST) (ST)infocast ・ 7 小時前
氣旋重創斯里蘭卡死亡數增至618人 土石流警報再響
（法新社可倫坡7日電） 斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦（Ditwah）引發的豪雨及洪水重創，死亡人數已上升至618人，當局今天再度發布土石流警報。氣旋迪特瓦上週引發洪災和土石流，堪稱是當地本世紀最嚴重天災，已影響超過200萬人，相當於全國人口近10%。法新社 ・ 1 天前
尖沙咀兩私家車相撞 兩名女司機俱傷雙雙送院
尖沙咀發生車禍。 今日（8日）早上10時18分，據了解，一輛黑色私家車沿尖沙嘴柯士甸道、往紅磡方向行駛，駛至覺士道交界時，與一輛由柯士甸道右轉入覺士道的白色私家車相撞，兩車車頭損毀，一度傳出有人被困車上。警方和救援人員接報後趕至現場，證實無人被困，兩名女司機同告受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員正在調查am730 ・ 3 小時前
被指兜路與乘客爭執期間粗言回應 的士司機認罪判罰4300元
一名的士司機被指兜路與乘客爭執，期間以粗言回應，又在車門打開下折返出發點。司機被票控5罪，案件今日(8日)在沙田裁判法院處理，最終控辯雙方同意以認罪協商處理。司機承認不小心駕駛等4項傳票罪，共被判罰款4,300元；無展示的士司機證傳票罪則獲撤銷。 被告張國暉(38歲)，早前已承認無禮貌及不守規矩，今再多認3罪，包am730 ・ 2 小時前