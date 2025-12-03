宏福苑五級火災｜女戶主通知鄰居離開卻來不及逃生 丈夫抱憾望政府徹查真相(高詩敏報道)

【Now新聞台】宏福苑大火，令不少家庭陰陽相隔，亦都展現了人性的光輝。有遇難者危急之際，通知鄰居離開，其家人希望政府可以盡快釐清真相。

宏福苑居民葉先生：「我覺得她不能走出來，是因為我猶豫了、我遲了。」

葉生及太太事發時在宏泰閣家中，看到小兒子居住的宏昌閣起火，太太讓他下樓查看，怎料火勢迅速蔓延，再也沒機會見到太太。

葉先生：「她不是第一時間離開，她是去拍門叫其他人走，後來我們都知道……她拍門兩個單位的人成功逃走安然無恙，其實都是一個安慰，起碼她都做到自己想做的事。『用她的命，換那幾條命』，她不是，她沒有想過要用命換命，她只是想著能夠通知人。」

廣告 廣告

兩人結婚四十年，葉生事無大小都會聽太太意見，一場火災令他失去了定心針。

葉先生：「她經常掛嘴邊，要我死先，不然她死先，我不懂得照顧自己。她現在是收成的日子、享福的日子，但這樣就沒有了，她很想看到孫女大學畢業。」

他又很感激這星期幫過他的人。

葉先生：「第一晚出事的時候，實實在在地提供我們需要的東西，毛毯、水、飯盒。一戶一社工只是口號，我的社工，只是今天(周三)才聯絡我們。我們靠自己和兩個兒子、媳婦，處理了所有事情，他才出現。我不是怪他們，我也知道他們很辛苦。」

葉生現時暫住在大兒子的家中，仍未決定是否搬入政府的臨時居所，想在處理好情緒及其他事務後再決定，他只期望政府盡快調查事件真相。

葉先生：「政府應該給我們一個圓滿、確切的交代給我們，為甚麼要發生一宗荷里活式的災難。我就是要政府告訴我，究竟發生甚麼事？究竟甚麼人需要負責？」

#要聞