宏福苑五級火災｜孫玉菡：印尼部長下周來港處理已故印傭身後事

【Now新聞台】宏福苑火災造成多人傷亡，外界關注若僱主過身後，外傭合約會即時失效，需要於14天內離港。勞工及福利局局長孫玉菡稱，在這情況下會特殊處理。

勞工及福利局局長孫玉菡：「包括幫他們補辦證件、補辦文件，這類情況下入境處和我們已溝通了，我們會特事特辦、從寬處理。他們可在香港重新找回另一個僱主，不需要離開香港，重新開始過，在特殊情況下我們會特別幫他們。」

這次宏福苑大火中有九名印傭以及一名菲傭離世，孫玉菡表示正與印尼和菲律賓領事館商討外傭身後事，印尼相關部長下周亦會來港處理。

#要聞