宏福苑五級火災｜孫玉菡︰地盤全面禁煙修例擬改定額罰款三千元(羅泳思報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑火災後，政府計劃修例禁止在地盤吸煙。勞工及福利局局長孫玉菡指，打算把原本最高罰款15萬元改為定額罰款三千元，有工會稱金額有阻嚇性。

為減低建築地盤發生火警風險，政府計劃修例規定所有地盤禁煙，罰則涵蓋個人和僱主。其中，涉及個人的最高罰款達15萬元，惹起工人反彈。勞工及福利局局長孫玉菡指，正考慮若個人違例，定額罰款三千元。

勞工及福利局局長孫玉菡：「當我說了我們的初步構想後，都有不少工友反映同意應該全面禁煙，這我是高興，跟社會共識一樣，不過他提了個擔憂，說如果最高罰款15萬元，他的心有些擔心。我們現時積極在想希望盡快趕出方案，如何處理工友擔憂，即是我們是否可找到途徑，如果工友將來在全面禁煙地盤下都見到他吸煙的話，罰則會是定額罰款，最好跟現時公共健康下吸煙公眾衞生條例下罰則是一樣，即是3000元。」

廣告 廣告

建造業總工會理事長周思傑稱，普遍工人都贊成地盤禁煙定額罰款設為三千元。

周思傑：「工人層面來說，(罰款)三千元是可以接受，當然這也有阻嚇性，我們也提議遞進式是可以考慮的，若想加強阻嚇性，第一次罰款三千元，第二次就罰五千元，甚至僱主覺得最終屢勸不改就解僱，這也很有阻嚇性。我贊成地盤裡不要設吸煙區，直接不讓帶煙入內，理性些或人性化，也要照顧有需要的工友在地盤以外地方、閘機外找個地方，讓工友解決一時之需。」

他又稱，明白勞工處巡查人手有限，建議由地盤安全主任等處理，例如若發現工人地盤內吸煙，便拍照留證據，再轉交勞工處罰款。

至於僱主未有盡責管理，最高罰款四十萬元，周思傑稱明白商界憂慮，地盤範圍太大難以管理，期望當局與業界商討細節。

#要聞