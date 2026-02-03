宏福苑五級火災｜孫玉菡︰地盤全面禁煙修例擬改定額罰款3000元 惟須修訂吸煙公眾衞生條例
【Now新聞台】大埔宏福苑火災後，政府計劃修例禁止在地盤吸煙。勞工及福利局局長孫玉菡指，打算把原本最高罰款15萬元改為定額罰款三千元，不過要同時修訂吸煙公眾衞生條例。
勞工及福利局局長孫玉菡：「當我說了我們的初步構想後，都有不少工友反映同意應該全面禁煙，這我是高興，跟社會共識一樣，不過他提了個擔憂，說如果最高罰款15萬元，他的心有些擔心。我們現時積極在想，希望盡快趕出方案，如何處理工友擔憂，即是我們是否可找到途徑，如果工友將來在全面禁煙地盤下都見到他吸煙的話，罰則會是定額罰款，最好跟現時公共健康下吸煙公眾衞生條例下罰則是一樣，即是3000元。」
