宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜孫玉菡：若獲新一屆立法會支持 將修例要求地盤全面禁煙
【Now新聞台】宏福苑火災後，有地盤近日加強監管，全面禁止工友吸煙，違者除了要罰款，亦有機會即時被解僱。勞福局局長孫玉菡指，若獲新一屆立法會支持，將修例要求地盤全面禁煙。
在石硤尾這個私人地盤，出入口貼有禁煙標誌。大埔宏福苑火災後，這個地盤本月1日開始加強禁煙，有廣播及告示提醒工人請勿帶煙包進入地盤，違例者將會罰款5000元 ，以及立時趕出地盤，永不錄用 ，亦要求工人不要在地盤附近的街道吸煙。
有工人站在地盤外吸煙。
地盤工人：「還可以，剛剛發生這樣大的事，貼這個警告是很好，做吸煙區也好，會方便大家。」
地盤工人石先生：「上班都不帶(煙包)，有需要時候才買，吸食完就扔掉。麻煩還是人命，我住大埔，我怎樣會不知道？我情願麻煩都不要弄出人命。」
在灣仔駱克道另一個地盤，亦貼出大量禁煙標示。
註冊安全主任周先生：「現在一捉到立即『驅逐出境』，我也跟他們說要戒煙。我們有個早會要發誓戒煙，不止煙包，火機也不准帶進去，要交給保安員，下班則向他取回。」
勞福局局長孫玉菡指，若獲新一屆立法會支持，將修例要求地盤全面禁煙。
勞工及福利局局長孫玉菡：「現在社會上有強烈呼聲，認為所有地盤都要禁煙，所以當新一屆立法會成立後，我們第一時間會到立法會同議員討論這個問題。如果議員都認同這看法，我們會第一時間修例，落實地盤全面禁煙這呼聲。」
香港建造商會指，原則上支持工地全面禁煙，現時亦有不少業主在合約中指明工地上不可吸煙，如果發現工人違規，在工地內吸煙會被即時警告，嚴重違規者會被逐出地盤，以保障工地安全和公共健康。
而地產建設商會正就地盤禁煙收集會員意見，如有進一步消息會適時分享。
#要聞
