宏福苑五級火災｜「守望同行」計劃助130個喪親家庭處理後事及情緒支援(劉倩彤報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑火災造成至少161人死亡，精神健康諮詢委員會推出災後喪親家庭支援計劃，聯同多間社福機構免費提供精神健康支援，有前線社工協助家屬為遇難者添置陪葬衣物。

無情火奪走過百條性命，拆散無數家庭，突如其來的喪親之痛，家屬連梳理情緒的時間都未必有，就要克服第一關。

繁鎖的後事文件和儀式手續等，對遺屬而言通通都是折磨，除了一戶一社工外，亦有機構派出專門處理後事安排的社工，全程陪同家屬打點一切，為的是令他們少點牽掛。

廣告 廣告

東華三院圓滿人生服務經理林智強：「喪親的家人其實都想找一些陪葬衣物，但因為火災，現場很多衣物都被燒毀，或者單位仍然暫時未開放給家屬領取物品，其實都會遇到家屬求助，我們可以如何拿到這些衣物，或者買相關衣物給家人，讓死者穿著。所以這方面，後事的實質支援，社工的團隊都幫助不少。另外，因為經歷過火災，遺體情況略有改變，家屬想我們陪同他們辨認遺體，或處理後事上都有我們陪伴。」

失去親人的哀傷，療癒的過程也許漫長，不過期間都有他們守望同行。

救世軍創越綜合服務高級主任黃建慧：「喪禮後，其實大家的關注可能會慢慢減退，甚或身邊的新聞都少了很多，於是乎大家會假設我們是重回正軌，所以我們會十分留意，譬如節日或不同的時段，會做一些適切的介入，可能透過個別輔導，又或者去到中期的時候，我們都會邀請他們參加哀傷輔導小組。復元的過程會令他慢慢意識到，其實他不是自己一個人孤獨面對。」

死亡的概念對小朋友而言也許較為抽象，社工會利用繪本向他們講解親人已離世的事實，讓他們更容易理解。

計劃目前有約130個家庭參與，來自7間機構約40名社工已投入服務，為期一年，會視乎需求延長計劃。

#要聞