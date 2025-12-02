宏福苑五級火災｜安基苑工程承建商緊急拆除棚網 曾示範燃燒樣本逾一分鐘不熄

【Now新聞台】牛頭角安基苑外牆維修工程的顧問同為宏福苑所聘的「鴻毅」，工程承辦商今日拆除棚網。

中午起，有建築工人在D座基裕閣清拆棚網。工程承建商偉利建築於周一，從屋苑四幢大廈的外牆，合共取得12個棚網樣本，並向居民示範燃燒，結果發現其中一個樣本未達阻燃效果；其後再在同一位置採樣，第二次測試結果則達標。

承建商表示，由於測試表現不一，為釋除各方疑慮，決定立即更換棚網，全新的棚網材料會在取得房屋局獨立審查組合格的測試結果後，再重新鋪設。

宏福苑五級火災．不斷更新

#要聞