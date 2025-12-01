宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。

災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。

七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。

警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。

警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」

警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。

警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約十多名家屬上香拜祭，部分人神情哀傷；而在附近的廣褔休憩處繼續有市民獻花。

