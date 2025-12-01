宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。
災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。
七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。
警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。
警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」
警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。
警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約十多名家屬上香拜祭，部分人神情哀傷；而在附近的廣褔休憩處繼續有市民獻花。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 1 天前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 2 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 1 小時前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
政府：暫時發現宏福苑四幢大廈中有七個棚網樣本未達阻燃標準
政務司司長陳國基表示，警方與廉政公署已就大埔宏福苑嚴重火災事故成立聯合工作小組，開展全方位刑事調查，又指在現場情況許可下，警方在過去兩日於宏福苑約20個不同地方採集棚網樣本，當中發現宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準。 保安局局長鄧炳強表示，目前懷疑有人將不合格棚網與符合阻燃標準的棚網混用，早前公布初步發現棚網符合標準，則是由於有人在颱風樺加沙襲港後，在更換地盤受損防護網期間以不合規棚網替換已損毀的防護網，同時為躲避抽查，選擇將符合阻燃標準的棚網安裝於容易取證的棚腳及較低層位置，並將不合規的棚網安裝在只有消防員才能到達的較高處位置，造成魚目混珠的情況。 警方至今以涉嫌誤殺罪名拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉及大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司，目前調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險
【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前