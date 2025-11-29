宏福苑五級火災｜富衛保險捐出1000萬元支援緊急援助及災後復原

【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。多間企業、商會繼續捐款支援救災。

富衛保險捐出1000萬港元，支援緊急援助及災後復原工作，同時設立24小時支援熱線，為客戶安排緊急個案跟進，並積極推動快速理賠方案，包括為住在受影響屋苑的人壽保單持有人及僱員福利成員，提供1萬港元現金應急，以及一次性豁免受影響保單相關貸款利息等。

DFI零售集團捐出總值1500萬元的物資及現金。

港鐵捐出1000萬元，亦會向受影響災民捐出含2000元的八達通卡。

港航、置地、中華總商會等分別捐出1000萬元。

另外，特區政府已設立援助基金，提供中銀香港戶口，接受個人及機構捐款。

