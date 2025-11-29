宏福苑五級火災｜富衛捐1000萬元支援緊急援助及災後復原工作 設24小時熱線提供醫療服務支援等

【Now新聞台】鑑於大埔宏福苑發生的嚴重火災，富衛將捐出1000萬港元，支援緊急援助及災後復原工作。富衛向正在哀悼的居民、家屬及社區致以最深切的慰問。

為確保客戶能夠盡快獲得協助，富衛現已：

- 設立24小時支援熱線3123 3618，安排緊急個案跟進。服務範圍包括提供醫療服務支援、安排心理治療轉介和回應有關保障的查詢；

- 富衛理賠大使將積極推動快速理賠方案，為所有居住在受影響屋苑的人壽保單持有人及僱員福利成員提供10000港元現金支援以應急，並提供所有理賠協助。

此外，富衛對受影響的人壽保單亦有特別安排，包括：

- 延長受影響保單的寬限期至12個月，讓客戶在此過渡期間能維持其寶貴的保障；

- 一次性豁免受影響保單的現有及未來貸款利息，最高免除金額相當於一年累積的利息。

我們承諾會繼續保持高度關注，以最快速度為客戶及其家屬提供所需協助。

就以上特別安排的條款及細則，請聯絡富衛理財顧問或專線 3123 3618以了解詳情。

