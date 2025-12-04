宏福苑五級火災｜居民陸續搬入過渡性房屋 感謝各界伸援手令其有容身之所(湯偉圓報道)

【Now新聞台】宏福苑大火發生逾一星期，截至周二，累計有1613名災民入住過渡性房屋、152人入住房協的單位。有居民表示，感謝社會各界伸出援手，讓他們找到一個容身之所。

宏福苑居民葉太：「我不覺得會有這件事，不覺得會有這件事發生。」

葉生、葉太在宏福苑住了42年，至今仍然不敢相信家園被大火摧毀。他們上周四起，獲安排搬入距離舊居十多分鐘車程的樂善村居住

葉太：「有冷氣、熱水爐。」

生活遭逢巨變，幸好得到社會上熱心人士相助，令他們沒這麼徬徨。

葉太：「這些床褥，重的東西我們要拿上來，我們說要自己拿，他們都不肯，義工一定要幫我們拿上去，你說是不是很好？我失去了一個家，但有這些人情，沒這麼冷暖，有這些人情可以令我們的心舒服一些。」

雖然暫時有個落腳的地方，但他們始終最掛念宏福苑這個家。

葉太：「我78歲了，還有最多十年八年，住完這間屋就安全撤退，我還這樣想，不需要再搬，四處奔波，走來走去，一直安享過完這輩子，都在這間屋內，誰知現在留不到最後。」

樂善村有約82戶宏福苑受影響的居民搬入，人數大約是200人，目前已經額滿。

