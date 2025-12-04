宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜工程師：要待調查報告出爐 才能釐清為何只有一幢大廈有響火警鐘
【Now新聞台】本身是消防處消防安全審核委員會委員的工程師李定強表示，部分屋苑會設中央系統監察，業主或業主立案法團可按需要同時委託不同的消防裝置承辦商進行年檢，強調需要待調查報告出爐，才能釐清為何宏福苑大火時只有一幢大廈有響火警鐘。
香港工程師學會消防分部事務委員李定強：「要等調查報告看看會否調查到為何七幢不著火警鐘，只有一幢，但正常情況下應該比較罕見。消防裝置承辦商的責任完成後，當刻幫業主，若沒有問題就報消防裝置及設備證書，在14日內給消防處報稱所有資料後，之前的消防裝置承辦商就已經完成責任。業主做其他裝修工程也好，做其他檢測，業主當然可以聘請另一位消防承辦商。」
宏福苑五級火災｜只有一幢火警鐘曾鳴響 居民指導致未能及時逃生
【Now新聞台】大埔宏福苑大火造成159人死亡，有居民認為火警鐘失靈導致街坊未能及時逃生。承接宏福苑消防工程多年的宏泰消防工程向本台表示，今年三月為宏福苑年檢時，消防設備沒有大問題，強調早前6名消防裝置承辦商人士被捕，並非該公司員工。宏福苑五級火期間，8幢大樓中只有宏新閣火警鐘曾經鳴響，消防處仍在調查其餘7幢大廈的情況。有逃出生天的居民認為，火警鐘失靈，令到很多人錯失逃生機會。宏盛閣居民林先生：「我見到搭棚工人在升降機口，他說不關你事、旁邊火燭，我一到樓下已經燒到我第七座，從第六座燒到第七座，我也不能回去。(剛才你說火警鐘沒有響。)沒有，由頭到尾都沒響過。(覺得會否因此降低居民戒心？)根本就是很多人死於警鐘，老人家住30樓怎樣走下來。」翻查宏福苑業主立案法團的文件，今年9月管理處曾報告每座需修葺或更換的消防設施項目，包括消防警鐘、喉轆組件等，宏泰消防工程以約14萬元投得項目，報價是4間承建商中最低。本台向業主立案法團主席徐滿柑查詢，他表示不清楚該次的消防執修工程是否已經完成。宏泰消防工程連續九年獲聘負責宏福苑的消防工程項目。本台到該公司位於屯門的辦公室查詢，公司代表提到，三月為屋苑進行now.com 新聞 ・ 2 小時前
政府寬免宏福苑受影響居民24/25年度稅款餘額 收到外界捐款達21億元
政府就大埔宏福苑火災成立的三個工作組——調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組持續跟進火災的調查事宜，截至昨日(3日)中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達21億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為24億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 10 小時前
宏福苑五級火災｜全港涉及大維修樓宇 三日內將棚網下架
【Now新聞台】因應懷疑有承建商在棚網檢測報告等文書上造假，政府宣布全港涉及大維修的公私營樓宇，需在本周六前將外牆棚網下架，涉及二百多幢樓宇。 發展局局長甯漢豪：「為了保障公眾安全，和免除現在正進行大廈維修的業主和住戶心裡的忐忑，政府認為應該從嚴處理，所以我現在宣布，所有現時進行大維修的樓宇，包括所有公營及私營樓宇以及政府大樓，若外牆有棚網，都需要即時將棚網下架，負責巡查有關項目的各部門會立即聯絡相關承建商。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會可要求擁有調查權力的政府部門協助工作
特區政府與中聯辦今早合辦「國家憲法日」座談會，與會者為大埔宏福苑火災死難者默哀。 行政長官李家超致辭時說，成立由法官主持的獨立委員會，可以要求擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，嚴肅查明真相，跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超又指出，今次火災令他更相信憲法的精神，政府的每一項決策及行動都必須以人民福祉為核心。 中聯辦副主任劉光源就說，如期舉行立法會選舉是尊重憲制及法治精神，有利維護穩定及災後重建。Fortune Insight ・ 6 小時前
甯漢豪:所有大維修樓宇如有棚網需即時下架
發展局局長甯漢豪宣布,所有正進行大維修的樓宇,包括所有公私營樓宇及政府大樓,如果外牆有棚網,需要即時將棚網下架,須在未來三個工作天、即周六或以前完成。她稱,負責巡查有關項目的部門,會立即聯絡相關承建商,若個別個案未能做到,要預先通報相關部門,由部門審視有無合理理由。甯漢豪指出,按照最新情況,當局懷疑有人在文書上造假,為保障公眾安全,並免除正進行大廈維修的業主及住戶心裡忐忑,因此從嚴處理。甯漢豪稱,明白大家都會心急,希望可以盡快恢復外牆工程,因此爭取下星期發出有關指引,署方正與業界就守則細節商討。至於未來數天,當棚網下架後,不符合規定的棚網會否被放生,甯漢豪說,自從今次大火發生後,不同部門分別到300多座正進行大型維修大樓取樣。以屋宇署為例,署方在300幢私人樓宇棚網的上、中、下位置取樣本,已有數以千計樣本陸續送檢;若化驗報告顯示,有棚網不合標準,當局會追究到底,按建築物條例及相關到事條例跟進處理。根據當局估計,目前約有200多幢私營樓宇正進行大維修並有使用棚網,而公營及政府大樓維修項目約有十多宗;屋宇署爭取下星期發出新的作業守則,要求所有棚網物料送到工地時要就地取樣,經過指定檢測確定合infocast ・ 23 小時前
李強：倡把城市更新、消除安全隱患及穩樓市等工作結合起來
國務院總理李強在主持國務院專題學習時表示，新型城鎮化是擴大內需和促進產業升級、做強國內大循環的重要載體。近年各地區各部門深入實施新型城鎮化戰略，推動新型城鎮化取得重要進展。展望「十五五」時期，新型城鎮化發展空間仍然很大。內地城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段，人口結構、城鎮體系及城鄉格局等都在發生深刻變化，人工智能等新技術的應用也對城市發展及治理帶來新的機遇和挑戰。 李強強調，要因地制宜實施好新型城鎮化規劃，堅持以規劃為引領，進一步優化「人、產、城」佈局，並根據不同城市的情況實施分類指導。要科學有序推進農業轉移人口市民化，採取更有力度及更具針對性的舉措，解決好農業轉移人口的就業、社保、安居及子女教育等問題。 同時，要深入實施城市更新行動，把城市更新、消除安全隱患及穩樓市等工作結合起來，扎實推進好房子建設和房地產高質量發展。要著力破解城鄉二元結構，推動城鄉要素雙向流動，加強城鄉基礎設施聯通及產業對接，推進基本公共服務均等化，促進城鄉融合發展。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
南韓戒嚴事件一周年 李在明︰已全面恢復民主 12.3定為國民主權日
南韓總統李在明今日在緊急戒嚴事件一周年發表講話，指南韓已經全面恢復民主，又宣布把12月3日定為「國民主權日」，以紀念民眾的勇氣。李在明指，南韓人民以和平的方式克服前所未有的危機，向世界展示南韓民主的韌性，有資格獲得諾貝爾和平獎，強調破壞憲政秩序的人必將受到審判。 去年12月3日晚上，時任總統尹錫悅以剷除親朝勢力為由，突然發布緊急戒嚴令，但國會翌日凌晨通過要求解除戒嚴令的決議，戒嚴令生效只有6小時，尹錫悅之後先後被停職、拘捕、彈劾和罷免，目前正接受審訊。 (ST)#李在明 #戒嚴事件 (ST)infocast ・ 1 天前
政府就大埔宏福苑火災成立獨立委員會 由法官主持審視火災原因
因應大埔宏福苑火災導致多人傷亡，行政長官李家超宣布成立獨立委員會，會由一名法官主持，審視火災原因及相關問題。警方至今共拘捕15人涉嫌誤殺，包括日前拘捕的2名工程公司相關人士，以及早前拘捕的13名來自不同的工程公司相關人士，不排除有更多人被捕。 截至昨日(2日)中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達20億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為23億元，會用在協助居民重建家園。政府早前已宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金；截至昨日，已處理21宗個案，款項正陸續發放。另外，基金亦會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨日已處理104宗個案。政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1萬元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,930戶登記，並向1,916戶派發相關應急補助金。 住宿方面，截至昨日上午，共有1,013名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍及營舍或酒店房間；另有 1,607名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用，AASTOCKS ・ 1 天前
普京與威特科夫會談 普京批歐洲妨礙和平進程
俄羅斯總統普京與美國中東問題特使威特科夫，在莫斯科舉行會談。普京在克里姆林宮與威特科夫會面，普京向威特科夫表示，很高興見到他。俄方隨行人員包括總統特使德米特里耶夫及總統助理烏沙科夫；美國特使庫什納也有參與會談。這次美俄會談，目的是討論美方為結束俄烏戰事提出的和平計劃。普京在會面前接受俄羅斯傳媒訪問，批評歐洲拒絕談判，卻又阻礙美國透過談判實現和平，形容歐洲對美方和平計劃提出的所有修改，都是為了徹底阻斷和平進程。普京強調，俄羅斯無意與歐洲開戰，但如果歐洲突然採取行動，俄方亦已準備好。 （BC)#俄羅斯 #美國 #俄烏戰爭 #美股infocast ・ 1 天前
英國政府據報第三度推遲中國使館新館舍項目規劃審批時限
英國政府據報第三度推遲，中國使館新館舍項目規劃的審批時限。《路透》取得英國住房、社區和地方政府事務部的信件，內容提到由於當局仍然未收到英國內政部和外交部的回覆，因此會延至明年1月20日再決定中國使館新館舍項目可否繼續推進。報道引述英國首相府發言人表示，推遲決定是因為有關部門就興建新館舍可能造成的一些安全影響提出意見，當局認為應該考慮這些意見再做決定。中國駐英大使館發言人今年10月曾經對英方一再推遲中國使館新館舍項目規劃審批時限，表示強烈不滿。發言人表示，中方新館舍規劃設計方案是一個高質量方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務。中英兩國都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應該相互提供便利。（BC)#中國駐英使館infocast ・ 1 天前
駐英使館：中方堅決反對英方一再推遲新使館項目審批
中國駐英國使館發言人表示，中方強烈不滿和堅決反對，英方一再推遲對中國使館新館舍規劃申請的審批時限，並強烈敦促英方盡快批淮中方的規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。據《路透》取得英國住房、社區和地方政府事務部的信件，內容提到，由於當局仍然未收到英國內政部和外交部的回覆，因此延至明年1月20日，再決定中國使館新館舍項目可否繼續推進。今次是英國政府第3度推遲審批時限。報道引述英國首相府發言人表示，推遲決定是因為有關部門就興建新館舍可能造成的一些安全影響提出意見，當局認為應該考慮這些意見再做決定。 (ST)#中國駐英使館infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前