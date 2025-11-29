宏福苑五級火災｜市民獻花悼念死難者 冀災民走出傷痛(湯偉圓報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑火災，大批市民自發到場獻花悼念死者，勞工及福利局局長孫玉菡指，會加強「一戶一社工」，為每戶再配對2至3位公務員義工。

劫後餘生，失去家人的傷痛始終難以撫平，當局安排家屬在社區會堂透過相片辨認遺體，會堂對出的公園放上一束束鮮花，悼念死難者。有市民摺紙鶴，希望死者早日安息，亦有市民放下心意卡為家屬打氣。

獻花的人潮不斷，有市民悼念時難掩傷感，低頭落淚。

獻花市民：「希望大家都要保重身體，因為離開了的人都不希望見到他們這麼痛苦，大家都要振作起來，這條路始終要走下去。」

獻花市民：「見到這麼淒涼，所以過來做一下善心，看看能否幫上忙。」

孫玉菡表示，現時「一戶一社工」已經接觸超過1300戶，涉及逾3200人，為了再進一步加強措施，政府會動員公務員，針對每一戶再配備2至3個公務員。

孫玉菡：「做一些義務工作，包括有時要跑去拿些東西，幫他做些事的時候，盡可能令災民或居民不用自己去跑動，我們通過社工去協調，加上我們每一戶都配備了兩至三個公務員，便可以把支援做得更加到位。」

他又指，支援專線182183的服務現時已收到不少留言，預期未來數日可以陸續為需要的居民登記。

