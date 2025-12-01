宏福苑五級火災｜廉署：涉案人以不合規棚網圖魚目混珠 兩者價格僅相差約10萬元(江瓔庭報道)

【Now新聞台】廉政公署就宏福苑火災拘捕包括工程顧問在內等12人，有人懷疑購入非阻燃棚網並「溝貨」，以取得合格的測試報告。

宏福苑維修工程的棚網今年7月受颱風吹襲而受損，廉政公署專案小組在調查期間發現，有人向本地供應商購入每卷價值54元的棚網作更換，總數2300卷，可用作覆蓋8幢大廈，但全部均未達阻燃標準；而10月中環華懋大廈發生棚架三級火後，涉案人士再購入符合阻燃標準的棚網「溝貨」，鋪設在各幢大廈棚架底部的「棚腳」，若以合規格的棚網完全替換，價格可相差超過10萬元。

廉政專員胡英明：「涉案人士擔心棚架防護網會被抽查檢驗，為應付檢測，涉案人士在同一間本地供應商以每卷100元購買115卷，約3700平方米，這批防護網達到阻燃標準，他們將這批防護網裝在每棟樓宇的棚腳，意圖魚目混珠，成功在往後的測試結果獲得合格的結果。」

有搭棚工會表示，同業為節省成本「溝貨」情況並不罕見，一般工友根本不能以肉眼分辨棚網的質素，以及是否具備阻燃性，認為當局要由源頭把關。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「用肉眼如何分辨得到哪些是阻燃、哪些是沒有阻燃？完全無可能分辨得到。政府無論屋宇署也好或勞工處也好，往往只看證書其實是離地的，達不到真正作為監管的作用。入口已經設置關卡，所有沒阻燃成分的不能入口香港，從源頭做起。」

何炳德又指，政府日後應要求每個地盤都要把棚網的物料送交檢驗，不能再依賴證書制度。

