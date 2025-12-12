宏福苑五級火災｜建造業議會指內地棚網供應商選擇多 料集體採購不會令價格大幅上升

【Now新聞台】政府實施新制度檢驗及抽查全港棚網，建造業議會將協助集體採購及檢測。執行總監鄭定寕指出，內地棚網供應商選擇多，預料不會令價格大幅提升。

建造業議會執行總監鄭定寕：「價錢不會因為今次這事件而炒賣得太高，內地生產商都有數十家，他們生產的棚網不單止滿足香港，全國也有需求。其實我認為今次只不過集中將200多幢、300幢的棚網一次過買，對於整體市場生產能力，波動要求不應太大。」

