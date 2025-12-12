宏福苑五級火災｜建造業議會指集體採購及檢測棚網屬一次性安排 搭棚業界不建議囤積存貨(江瓔庭報道)

【Now新聞台】政府設立新制度監管外牆棚網，由建造業議會集體採購及檢測，執行總監鄭定寕指措施屬一次性安排，承建商就期望日後有更多合資格的實驗室，降低檢測成本。

政府過去未有主動抽查檢測棚網，為了令業界盡快掌握監管棚網的新制度，建造業議會將負責集體採購及檢測，目標首批約一個月抵港，執行總監鄭定寕表示採購時會要求生產商跟足標準。

被問到以往是否不會核實棚網證明書，他指不評論個別例子，又強調今次會很認真處理，目標讓受影響的維修樓宇，能早日將棚網重新上架。

建造業議會執行總監鄭定寕：「過程中希望積極邀請相關總承包商或分包商，參與觀察我們的流程，透過這樣令他們分享到經驗。過了這一次性(採購)後，這些工作大家建立了制度，習慣了流程的要求，以後可依照示範例子去做。」

有搭棚業界在本台節目《時事全方位》指，若棚網經檢測後發現未符合阻燃標準，應追究供應商，又指一般棚網的阻燃效能只能維持約一年，不建議承辦商為節省檢測時間，保留大量存貨。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「前線工友告訴我們，一到八個月或一年，棚網就會很脆弱，隨便以手指戳一戳就會穿，所以凡是棚網一定要寫明有效期，未賣出去已擺放半年的話，這我不太贊成。」

當局亦容許新建地盤獲彈性安排，可先上架棚網再做取樣測試，建造業商會認同做法。

建造業商會會長廖聖鵬：「新建工程中，地盤監察方面會較嚴謹，將來每張棚網都有數碼標籤，對我們承建商來說，去監測每一張棚網的源頭亦較容易。用了不合格的棚網機會，我認為相對會降低很多，應不會經常發生。」

廖聖鵬又指，採購新棚網價格未必大幅上調，但現時檢測棚網費用高昂，一幢廿多層的樓宇要完成檢測費用可達10萬元，期望有更多合資格的實驗室，逐步降低檢測成本。

