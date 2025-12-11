宏福苑五級火災｜建造業議會集體採購檢測棚網 額外成本相信公眾願承擔(梁柏晞報道)

【Now新聞台】建造業議會將會集體採購以及檢測棚網，會尋找有信譽的生產商，雖然會增加額外成本，但相信承建商以及公眾都願意承擔。

新的規管制度下，建造業議會將會集體採購棚網以及進行檢測。議會稱，會找有信譽、有批文的內地生產商，要把每個批次的樣本送到國家認可的試驗室測試，議會亦會與實驗室核實資料，所有資料會放在可追蹤的標籤。

建造業議會執行總監鄭定寕：「其實我們在集體採購的模式下，我相信價錢應該是合理價錢，與我們以往用的價錢應該不會太多變化。當然是會多一些測試的費用，但測試的費用，我覺得這是每一個20層、30層的樓盤，如果是多了幾萬元的測試，為了公眾的安全，我覺得無論承建商，我們大家都願意負擔這個價錢。」

至於棚網下架又上架費用，每座樓約為幾十萬元，當局要求承建商負責，若有現金流壓力，議會會協助。

議會又會擴大免學費、有津貼的培訓名額讓工友報讀，津貼由1.4萬至1.9萬元。

至於日後是否由金屬棚取代竹棚，發展局局長甯漢豪表示不會一刀切。

發展局局長甯漢豪：「因為香港的環境，若街道狹窄，舊樓維修會未必能承托金屬棚的力，所以我們必須務實按照實際情況，但大家都有共識，若能用金屬棚的場景，大家盡快有個時間表，就去讓大家轉用金屬棚。」

她又稱，宏福苑火災可能有很多因素，仍在調查中，絕對不是說竹棚是今次事件起因。

