宏福苑五級火災｜張舉能稱深感哀痛 高院首席法官監督處理有關案件

【Now新聞台】終審法院首席法官張舉能稱，對大埔宏福苑火災深感哀痛，司法機構會略盡綿力協助災民。

張舉能：「大埔火災是不幸事件，我們都很不開心，但欣喜整個社會，無論是官方、民間、個人、團體，也包括司法機構在內，盡我們一分綿力，幫助這些不幸家庭、受影響人士以及整個大埔社區。」

就大埔宏福苑大火衍生的法律程序，張舉能稱已成立由高等法院首席法官領導的工作小組，監督各級法院處理與事故有關案件事宜，同時設立支援隊伍協助處理遺產承辦，又稱司法程序需時，行政措施不能凌駕司法審訊，因此只是優先排期案件，而其他非訴訟程序，例如遺產申領等會盡力協助，例如豁免相關費用。

