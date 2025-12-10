宏福苑五級火災｜房署拆宏昌閣宏泰閣宏新閣外牆棚架

【Now新聞台】房屋署周五開始拆除宏福苑部分樓宇的外牆棚架。

房屋署稱會先移除宏昌閣、宏泰閣和宏新閣已被燒毀的外牆棚架，而房屋局獨立審查組繼續為結構損壞較嚴重的單位進行進一步加固工程，包括石屎牆身灌漿和石屎樓板臨時支撐工程。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地，已巡查了404個建築地盤，發出210份書面警告，提出25宗檢控。

#要聞