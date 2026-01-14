宏福苑五級火災｜招標妥設顧問和承建商名單 申政府資助須由市建局決定招標、評標及中標(羅家晴報道)

【Now新聞台】政務司司長陳國基指，宏福苑大火後要強化樓宇維修監管及執行力度，包括加強市建局角色，日後申請維修資助的大廈必須參與「招標妥」平台，由市建局招標、評標，決定中標的顧問和承辦商。發展局局長甯漢豪指，會修例將大型樓宇維修列為「一級小型工程」。

宏福苑大火發生後，揭示圍標問題。帶領「調查及規管工作組」的政務司司長陳國基稱，政府有決心全面徹底改革。

陳國基：「我們必須面對一個更根本課題，就是如何從火災汲取教訓，將傷痛化為改革力量，推動現有制度完善和革新，共同建設更安全的香港，讓市民生活得更安心，讓悲劇不再重現。」

廣告 廣告

第一步是加強市建局角色和功能，將會為「招標妥」平台制定預審工程承辦商名單，審視有否犯罪及紀律處分紀錄，亦要通過警方和廉署審查等，只有預審名單內的顧問和承建商才能參與認投；申領政府維修資助的大廈必須參與「招標妥」平台，市建局會為業主進行招標、評標，亦會決定中標的顧問及承辦商。

陳國基：「市建局亦會在工程期間進行抽查，以動態監督工程確保維修資助，是按實際進度發放，並且要求顧問和承辦商在重要的工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，必須要向市建局報告。」

政府亦會檢視《建築物管理條例》，當法團議決額外工程開支時，金額越高，就需要更多業主親身出席及投票，同時亦會對授權票引入措施，改善委任代表文書制度，確保代理票是由業主簽名。

除了招標的程序，大廈維修方面都要改革。發展局將修訂《建築物條例》，將大型樓宇維修列為「一級小型工程」，即是由第三方監工，目標在今年下半年將條例提交立法會審議。

發展局局長甯漢豪：「日後所有大型樓宇維修工程，除了要聘用項目承建商，亦需要聘用第三方專業人士提交施工方案，包括安全措施以及提交監工計劃書，由該名獨立於承建商的專業人士，協助業主去監工，而屋宇署亦可以在收到這些方案和計劃書後，作出所需干預及監管。」

甯漢豪又指，會就建築物料的標準設定為法定要求，並提高罰則，同時亦會改革檢驗人員及小型工程承建商的註冊及紀律處分制。

#要聞