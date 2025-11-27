宏福苑五級火災｜政府成立三個工作組 分別處理調查規管、支援募捐及應急住宿

【Now新聞台】行政長官李家超到大埔宏福苑火災現場視察後宣布成立三個工作組，分別處理調查規管、支援募捐及應急住宿安排，並會撥3億元成立援助基金，協助受影響居民，另向每戶派一萬元應急。

李家超在政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及特首辦主任葉文娟陪同下，在大埔宏福苑視察災情，聽取消防處處長楊恩健等人的匯報。一行人之後到屋苑的停車場頂層遠望火場，多名司局長亦在場。

楊恩健以屋苑平面圖向李家超講解搜救進度。

廣告 廣告

消防處處長楊恩健：「才可以攻入去。」

行政長官李家超：「所以我都很明白，大家都很有心，我們可以提供任何額外資源。」

李家超指已物色近1千個單位，讓災民即時暫住至少一至兩星期，之後會再向他們提供約1800個過渡性房屋及安置屋邨單位暫住，並即時向每戶災民派發1萬元應急補助金，解決燃眉之急。食環署會以特事特辦形式處理死難者的殮葬安排。

李家超：「我知道大家都對事件感到極度悲痛，我們正經驗這場集體的傷痛。在這個艱難的時刻，我們更需要堅強面對、共渡時艱。我亦希望社會各界把哀痛及關愛轉化為建設的力量，我們共同維持社會的正常運作，讓社會可以早日復原。」

李家超指，政府會成立三個由司長級官員領導的工作組，分別處理調查和規管、支援和募捐，以及應急住宿安排，並已經啟動公務員動員機制，所有部門隨時候命提供支援，政府主辦的慶祝活動會取消或延遲，官員亦會減少出席公開活動；又指已統籌公私營界別的醫護，其中逾500名來自私營，在所有臨時庇護中心設立醫療站，朝8晚8協助居民處理輕微創傷、處方藥物等非緊急醫療需求。

李家超感謝義工及捐贈者的協助，並向消防員、警員及前線人員致謝。

#要聞