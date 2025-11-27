宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級火災｜政府成立三個工作組 分別處理調查規管、支援募捐及應急住宿
【Now新聞台】行政長官李家超到大埔宏福苑火災現場視察後宣布成立三個工作組，分別處理調查規管、支援募捐及應急住宿安排，並會撥3億元成立援助基金，協助受影響居民，另向每戶派一萬元應急。
李家超在政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及特首辦主任葉文娟陪同下，在大埔宏福苑視察災情，聽取消防處處長楊恩健等人的匯報。一行人之後到屋苑的停車場頂層遠望火場，多名司局長亦在場。
楊恩健以屋苑平面圖向李家超講解搜救進度。
消防處處長楊恩健：「才可以攻入去。」
行政長官李家超：「所以我都很明白，大家都很有心，我們可以提供任何額外資源。」
李家超指已物色近1千個單位，讓災民即時暫住至少一至兩星期，之後會再向他們提供約1800個過渡性房屋及安置屋邨單位暫住，並即時向每戶災民派發1萬元應急補助金，解決燃眉之急。食環署會以特事特辦形式處理死難者的殮葬安排。
李家超：「我知道大家都對事件感到極度悲痛，我們正經驗這場集體的傷痛。在這個艱難的時刻，我們更需要堅強面對、共渡時艱。我亦希望社會各界把哀痛及關愛轉化為建設的力量，我們共同維持社會的正常運作，讓社會可以早日復原。」
李家超指，政府會成立三個由司長級官員領導的工作組，分別處理調查和規管、支援和募捐，以及應急住宿安排，並已經啟動公務員動員機制，所有部門隨時候命提供支援，政府主辦的慶祝活動會取消或延遲，官員亦會減少出席公開活動；又指已統籌公私營界別的醫護，其中逾500名來自私營，在所有臨時庇護中心設立醫療站，朝8晚8協助居民處理輕微創傷、處方藥物等非緊急醫療需求。
李家超感謝義工及捐贈者的協助，並向消防員、警員及前線人員致謝。
#要聞
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。Yahoo新聞 ・ 59 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜政府注資三億設援助基金 每戶一萬急援 商討推進竹棚轉金屬棚架
政府今日公布大埔宏福苑五級致命火警的最新善後安排。特首李家超會見傳媒時指，目前大埔宏福苑七座大廈火勢「基本上受控」，火警至今已經造成55人死亡，消防員在複雜環境下成功救出約55名居民，強調拯救工作不會停頓。 為協助受影響居民，政府已開放九個庇護中心，超過500名居民正在使用。民青局聯同公私營機構提供近1000個青年宿舍及酒店單位作即時緩衝安置，供災民留宿一至兩星期。後續則以過渡性房屋及專用安置居屋為主，預計合共可提供約1800個單位，以應付災民短期住宿需要。 社會福利及醫療支援方面，政府已動員社工、臨床及教育心理學家，為受影響居民及學生提供情緒支援、經濟援助及院舍和幼兒暫託等服務。公私營醫療人手亦已投入，包括超過250名私營醫生及逾250名其他醫護人員，於各臨時庇護中心設立醫療站，每日由早上八時至晚上八時為居民提供基礎醫療評估、轉介服務、處理輕傷及藥物補充等，同時提供心理支援。 在調查及規管方面，警方與消防處已成立專案小組，全方位展開調查。警方凌晨拘捕三名負責屋苑維修工程公司的男子，涉嫌誤殺，現正扣查中。政府亦已即時分批巡查全港正在進行外牆大維修及搭建棚架保護網的大廈，發展局已與業界商Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜房委會開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位予災民
【Now新聞台】由房委會統籌興建的宏福苑，是已出售的居屋。房委會資助小組委員會主席黃碧如在本台節目《時事全方位》稱，房委會無責任回收已損毀或燒毀的居屋，指宏福苑現時與房委會無關，但建議居民可以向承辦工程的承建商追討賠償。 房委會資助小組委員會主席黃碧如：「從來都沒有一些措施指，如果有房屋被毀壞或燒毀，房委會會幫他回收。其實房委會的角色都是，我們發展了一些資助出售的項目，然後售給合資格人士。以宏福苑為例，它現時與其他一般私人物業無分別，屬於私人物業，其實與房委會無太大關係。」黃碧如又指，目前已開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位，而當局亦已聯絡正營運過渡性房屋的機構提供合約3400個床位，給有需要人士申請入住，房委會會繼續調配資源幫助受火災影響的居民。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 7 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 7 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 7 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點
大埔老牌居屋宏福苑昨日(26日)發生五級大火，截至截稿前，災情已造成44人死亡，56人受傷，當中17人情況危殆，另有279人仍然失蹤。是次火災為繼2008年旺角嘉禾大廈後，本港回歸以來第二宗五級火警。目前四幢大廈火勢已初步受控。28Hse.com ・ 10 小時前