宏福苑五級火災｜政府指定實驗室稱每日可檢測200個棚網樣本 有銷售商暫停售棚網(江瓔庭報道)

【Now新聞台】屋宇署公布棚網檢測新制度，承建商須把樣本送到指定實驗室檢測。有實驗室負責人稱，每日可處理約200個樣本，有需要會加班應付需求。不過有地盤用品銷售商則決定暫時停售棚網。

每個棚網採樣樣本尺寸不少於1.8米乘2米，指定實驗室收到棚網後，首先要按標準剪出6塊樣本，經過恆溫、恆濕處理，再做阻燃測試，由收到樣本到發出檢測報告，需時五個工作天。

目前政府公布有5間指定實驗室，其中一間的負責人稱有信心應付業界需求。

香港標準及檢定中心營運總監郭永賢：「我們調配了不同的同事幫忙做這個測試，亦添置了儀器，所以你說每一日一百多、二百個樣本，我們都可以做到，而且我們亦辛苦同事可能要輪班或加班工作。如果突然間有很多，一千個(樣本)，當然要排隊，基本上都可以很快消化到業界給我們的棚網樣品。」

當局接納三項阻燃效能標準，這間實驗室就採用英國標準，抽樣檢驗的棚網如果點著火後15秒內沒有蔓延的跡象，或沒有火舌掉落，就算是合格的樣本。

新制度剛剛推行，有銷售商就想先觀察情況，選擇暫時在本地停售棚網，把存貨轉售至澳門，虧蝕了15%。

地盤工地用品店東主麥偉強：「現階段基本上沒有(賣棚網)，原本的一千卷存貨，我們已經即時轉售了，現時剩下的可能十卷八卷，那些我們基本上不會賣。初步起碼看一個月，看看中央採購來的那些運作有沒有特別問題。」

他又指，售賣棚網佔生意額不足一成，如果抽樣檢測程序繁複，加上成本增加的話，不排除日後不再售賣棚網。

