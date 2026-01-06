宏福苑五級火災｜政府申解散法團管委會獲批 華懋旗下合安無限期接任屋苑管理人(梁柏晞報道)

【Now新聞台】民政及青年事務局局長麥美娟按建築物管理條例，申請解散宏福苑法團管委會，並委任華懋集團旗下的

合安管理有限公司成為屋苑管理人，申請在土地審裁處獲法官批准。

政府的代表律師團隊到土地審裁處出席聆訊，申請解散管委會後委任華懋集團旗下的合安管理有限公司成為屋苑管理人。宏福苑法團一方不反對政府的申請，沒有派代表出席聆訊。

政府的代表律師指，作出申請主要有四個原因，一方面法團管委會現時須處理的事項遠超成員的能力，成員在處理個人情況同時要處理法團艱鉅事宜，是嚴苛和不切實際；政府各部門亦正調查火災起因，不排除管委會有成員可能要承擔法律責任和後果；而且宏福苑火災中只有宏志閣倖存，宏志閣和其餘7座的業主可能有利益衝突，需要獨立機構協調和保障各業主的利益；加上宏福苑物業管理公司合約去年底屆滿，雖然公司願意留任一段時間，但只會提供有限服務，因此需要專業協助。

合安現時正管理46個屋苑、約28700個單位，有專業知識和經驗，適合管理宏福苑，提議合安無限期接管宏福苑。若申請獲批，龔如心慈善基金已承諾會將捐款由500萬增至1000萬元，以用作支付保安、清潔等營運支出以及購買保險，強調申請的唯一目的是維護宏福苑業主權益，委任合安不會削弱居民權利，又指現時各持份者眾志成城處理宏福苑火災善後，任何人不應利用火災作出陰謀論或無事實基礎的指控。

法官裁決指，法團不爭議自身現時運作近乎癱瘓，宏福苑須獨立第三方機構中立和透明地處理火災後續事宜，因此批准政府解散管委會的申請，亦同意由合安無限期接管宏福苑運作。

法官指，合安須每個月向民政事務總署交報告，政府會用中英文登報刊登法庭命令。

#要聞